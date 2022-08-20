“Бабочка” – идеальная каскадная стрижка для длинных и средних волос

Многие женщины с длинными волосами хотели бы попробовать короткие прически. Но они далеко не всегда решаются на резкую смену образа. Если вам жалко расставаться с привычной длиной волос, то попробуйте стрижку “бабочка”. Она сочетает в себе элегантность длинной шевелюры с омолаживающим эффектом короткой прически. В статье мы подробно расскажем о ней.

Что это за стрижка

“Бабочка” – это каскадная стрижка для волос большой и средней длины. Она состоит из коротких прядей спереди и длинных сзади.

Короткие передние пряди доходят до подбородка. Они обрамляют лицо. Волосы на затылке тоже подстрижены ступеньками.

Преимущества “бабочки”

Стрижка “бабочка” позволяет вам примерить образ с короткими волосами, не теряя длины. С помощью заколок вы можете направить длинные пряди назад. Это создаст иллюзию короткой стрижки. Кроме этого, “бабочка” придает шевелюре объем.

Кому подходит эта прическа

Эта стрижка подходит женщинам с овальными, угловатыми и сердцевидными лицами. Она помогает сбалансировать и смягчить черты.

Прическу “бабочка” можно создать на волосах разного типа. Если у вас тонкие пряди, то она будет визуально придавать шевелюре больше пышности. Обладательницам густых волос следует выбирать текстурированные варианты этой прически, при которых каскадные слои отделены друг от друга.

С какими цветами волос сочетается

Эта прическа сочетается с теплыми оттенками волос. Она красиво смотрится на шевелюре медового, карамельного или шоколадного цвета. По желанию вы можете добавить небольшие светлые блики.

Как укладывать

Каскадная стрижка предусматривает разные способы укладки. Если вы хотите создать видимость короткой прически, то просто завяжите длинные задние пряди в хвост.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Если вы любите носить распущенные волосы, то укладка не потребует от вас больших усилий. Эта стрижка особенно красиво смотрится на слегка вьющихся волосах. Чтобы создать волнистые пряди, используйте щипцы или фен с круглой щеткой.

“Бабочка” для разных типов лица

Прическу “бабочка” можно стилизовать под разные типы лица. Если у вас сердцевидная форма, то создайте волны в нижней части длинных волос. Уложите короткие пряди так, чтобы они обрамляли лицо. Если вы красите волосы, то используйте оттенок темного шоколада.

Обладательницам овальной или угловатой формы лица следует укладывать волосы таким образом, чтобы они слегка падали на лицо. Для окрашивания подойдут любые тона, дополненные пепельными бликами.

Уход за стрижкой

Каскадная стрижка “бабочка” требует регулярных визитов в парикмахерскую. Ее необходимо часто обновлять. Когда слои отрастают, прическа выглядит непривлекательно.

Уход также включает в себя регулярное перекрашивание прядей и обработку шевелюры увлажняющими продуктами.

Заключение

Стрижка “бабочка” универсальна и подходит женщинам разных типов внешности. Она не идет только обладательницам круглого лица, так как расширяет черты. В этом случае следует выбирать другие варианты каскадных причесок.