 

Мнение: Что произойдет, если Путина не допустят на саммит G20?

19.08.2022, 22:00, Разное
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Телеканал Sky News сообщил, что бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который сейчас рвется в премьер-министры страны, призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит стран «большой двадцатки» (G20).

Так и сказал британский политик: «Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом, пока он не прекратит свою незаконную <специальную операцию > на Украине».

Этот призыв прозвучал после того, как президент Индонезии Джоко Видодо после телефонного разговора с Владимиром Путиным, в беседе с Bloomberg заявил, что президент России  и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали, который состоится 15–16 ноября.

Кроме того, было заявлено, что Индонезия готова организовать встречу президентов России и США, в случае, если они проявят интереес к такой встрече.

И что произойдет, если Путина не пустят на саммит? Ничего не произойдет. Подозреваю, что ближайшее окружение главы государства только обрадуется. Потому что будет исключена возможность доведения до президента России информации о ходе и последствиях спецоперации России на Украине, альтернативной  той, что ему докладывают МО, ФСБ, СВР и пр…

На снимке: президенты России Владимир Путин и Индонезии Джоко Видодо в Москве, 30 июня  2022 года, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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