 

Tagesspiegel – «хватит разорять Германию» — немецкие ремесленники призывают Шольца снять с России санкции

19.08.2022, 21:24, Разное
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Ассоциация ремесленников района Галле (Заале) в Саксонии-Анхальт в открытом письме Олафу Шольцу раскритиковала политику канцлера как ведущую к разорению Германии, пишет Der Tagesspiegel. Немецкие ремесленники призывают к отмене антироссийских санкций и подчёркивают, что большинство жителей страны не хотят жертвовать честно заработанным благосостоянием ради коррумпированной Украины.


AP

Ассоциация ремесленников района Галле (Заале) в Саксонии-Анхальт призвала канцлера Олафа Шольца отменить все санкции против России, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. В открытом письме, попавшем в распоряжение Редакционной сети Германии RND, ремесленники также призывают к переговорам о прекращении военных действий на Украине.

«Мы, ремесленники, знаем из многочисленных разговоров с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим с трудом заработанным уровнем жизни ради Украины. Это и не наша война!» — говорится в открытом письме. Также работники ремесленной отрасли обращаются к Олафу Шольцу с вопросом: «Хотите ли вы быть канцлером, который довёл Германию до разорения? Вы действительно хотите принести в жертву свою страну?»

Профсоюз округа раскритиковал спецоперацию РФ на Украине как «серьёзное преступление» и «явное нарушение статьи 2 Устава ООН». Однако составители письма подчеркнули, что беспокоятся «о будущем наших детей и внуков», «о продолжении существования нашего бизнеса» и «о нашей стране».

Более того, нельзя назвать Украину безупречным демократическим государством, считают ремесленники из округа Галле (Заале). Мастера ссылаются на публикацию Transparency International, в которой Украина заняла 122-е место по уровню коррупции в 2021 году — ни одна другая европейская страна не показала результатов хуже. «И вы хотите поставить Германию на кон из-за этого?» — критикуют Шольца 16 подписавшихся под обращением представителей всех гильдий.

Если цены продолжат расти, то среднестатистический работник отрасли скоро будет не в состоянии оплачивать свои расходы на жизнь. Тогда даже вполне нормальные, необходимые ремесленные услуги станут недоступными, что, в свою очередь, приведёт к увольнениям и закрытию предприятий, предостерегает немецкая газета Der Tagesspiegel.

 


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