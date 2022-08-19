Мнение: Большинство – осталось, устойчивый малый бизнес и низкопоклонство перед заграницей

1. Многие западные компании ушли из России, но большинство крупных иностранных фирм всё же остались. Во-первых, это менее заметные компании второго ряда и те, кого не смогли запугать репутационными издержками. Во-вторых, это западные банки, обслуживающие торговые транзакции, и компании, связанные с экспортом в Европу стратегического сырья и еды (полностью отказаться от торговли с Россией ресурсно-дефицитный Запад не может). В-третьих, одними только западными компаниями иностранный бизнес у нас не исчерпывается.



Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пишет в Телеграме (ссылка):

Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России.

Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли.

Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов.

При этом зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка: это несёт для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться.

2. В Школе Капитализма я рассказываю об древнем формате малого бизнеса, который позволяет зарабатывать почти без риска. Но, разумеется, есть у такого устойчивого формата и очень весомые минусы. Цитирую из начала поста (ссылка):



Малый бизнес — это всегда риск. Согласно статистике, большая часть открытых предприятий разоряется. Некоторые сразу, другие в течение двух-трёх лет, остальные позже. Выживает сугубое меньшинство.

Ничего страшного тут нет, так как обанкротившимся предпринимателям не рубят голову на плахе — современное общество разрешает им сделать следующую попытку, а если они проваливаются снова, то ещё одну и ещё одну, пока не получится устраивающий всех результат. Неудачи — это ведь ещё и ценный опыт, который делает предпринимателей более цепкими и крепкими.

Но всё же многие рисковать не хотят категорически: они требуют, чтобы их бизнес всегда и при любых обстоятельствах работал в плюс.

С одной стороны, это блажь. На дворе уже не лихие девяностые, так что если избегать откровенных глупостей (не брать кредитов под залог своей квартиры, например), то банкротство стартапа, ларька или мастерской проходит относительно безболезненно. Повесил табличку «мы закрылись», распродал со скидкой оборудование, рассчитался с сотрудниками, раздал самые срочные долги, задумался над допущенными ошибками. Год на передышку, и можно приступать к следующей попытке.

3. За рубежом – «порядок» и «законность», у нас – «тирания» и «кровавый режим». Примерно в такой парадигме до сих пор мыслят многие россияне (ссылка):

В поезде разговорился с женщиной, которая ездила в Белоруссию и пыталась отблагодарить там какую-то чиновницу шоколадкой. Чиновница в ответ перепугалась, покраснела и сказала, что взяток не берет. Так и не удалось ей объяснить, что это не взятка, а благодарность.

– Видите, как Лукашенко там людей зомбировал! – сделала неожиданный вывод женщина.

– Зомбировал? – от удивления у меня глаза на лоб полезли.

– Ну да. Запугал их так, что они боятся даже шоколадку взять!

– Так это же порядок называется.

– Нет, порядок – это вот как в Дубае. Там люди просто уважают закон и не нарушают его из уважения. А в Белоруссии не нарушают ИЗ СТРАХА.

Вот как с такими людьми разговаривать? Им ведь не докажешь ничего. Их не интересует, что в Дубае даже за простое появление в общественном месте в пьяном виде – 6 месяцев тюрьмы. За фотографирование женщины без ее разрешения (просто на улице) – до 7 лет тюрьмы. Даже поцелуй в общественном месте – это уголовная статья.

Но жители Дубая такие прилежные – да, исключительно из-за уважения к закону. А тяжелейшие наказания – это так. Туристов поудивлять.

Знаете, если у нашего народа и есть какая-то проблема, то она заключается в прямо-таки каком-то раболепном восхищении всем иностранным, а особенно – западным. Не говорю за всех, но очень у многих эта странная черта присутствует. Такое ощущение, что они готовым оправдать любой иностранный “грех” и, наоборот, загнобить любое позитивное проявление в наших странах.