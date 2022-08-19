 

В Подмосковье запретили посещать леса из-за высокой пожарной опасности

19.08.2022, 21:05, Разное
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Из-за высокого уровня пожарной опасности в Подмосковье ограничили доступ в лес. Жителей и гостей области призвали воздержаться от посещения лесов, отметив, что доступ туда ограничен, сообщает RT.

По данным МЧС, в регионе прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, пятого класса. Есть риск возгорания торфяников и лесов.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов, на этой неделе в лесах уже произошло четырнадцать возгораний, семь из них – 16 августа. Все возгорания были ликвидированы в день обнаружения, отмечают “Вести Подмосковья”.

Ограничения на посещение лесов вводятся с 19 по 28 августа 2022 года. В филиалах лесничеств ГКУ МО “Мособллес” усилено патрулирование, в том числе с привлечением сотрудников МВД, сообщает “Радио 1”.


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