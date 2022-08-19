Пять стрижек, которые проверены временем и никогда не выйдут из моды: лучшие вариации и советы по их стилизации под свой облик

Мода постоянно меняется, и сфера парикмахерского искусства не является исключением. Однако есть некоторые трендовые стрижки, которые выдержали испытание временем. К таким трендам нужно отнести рваную челку, которая не требует слишком частой коррекции и способна освежить совершенно любую прическу.

Также вневременной является стрижка пикси, которая красиво обрамляет лицо и подчеркивает скулы. Несмотря на то что эти тренды остаются актуальными уже несколько лет, но все же их смело можно выбирать для себя, так как они точно никогда не выйдут из моды.

Стильные и модные стрижки помогут добавить эффектности любому образу и сделать его как у голливудской звезды.

Вот несколько стрижек, которые точно не выйдут из моды.

Боб

Поклонницами этого классического и элегантного стиля являются Алекса Чанг, Анна Винтур и многие другие знаменитости.

Боб выглядит просто невероятно и очень стильно, вне зависимости даже от типа укладки. Однако при выполнении такой стрижки требуется тщательный уход и обновление каждые 4-6 недель.

Многослойность

Эмили Ратаковски, Дженнифер Энистон, Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировали то, что многослойная стрижка может выглядеть достаточно стильно, гламурно и интересно.

Прическа одной длины однозначно выглядит не настолько интересно и ярко. Многослойная стрижка отлично подходит на все случаи жизни и эффектно смотрится на волосах совершенно любой длины, независимо от того, густые пряди или тонкие.

Рваная челка

Такой акцент поможет придать образу особый стиль и эффектность. Таким образом, вы точно будете выглядеть просто невероятно без дополнительных усилий.

В отличие от прямой и густой челки, рваный и слегка взъерошенный стиль не требует постоянной коррекции и освежает совершенно любую прическу.

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Такую челку можно вполне удачно сочетать вместе с короткими и многослойными стрижками длиной до плеч и пикси.

Волнистый боб

Даже на прямых от природы волосах слегка взъерошенные пряди будут смотреться очень стильно и непринужденно.

Волнистый боб является действительно универсальным стилем, который отлично подходит девушкам с самыми разными формами лица. При помощи такой прически можно добавить объем тонким волосам.

Пикси

Эта стрижка просто неподвластна времени. Пикси представляет собой довольно смелое и просто отличное решение для любой модной и активной девушки.

Стрижка пикси имеет самые различные версии. Она может быть одной длины или короче сзади, а по бокам и сверху длиннее. Также отлично смотрится лохматая пикси.

Эта прическа красиво обрамляет лицо и подчеркивает скулы. Рваные кончики и слои помогают сделать стрижку более современной.