 

В Петербурге прошёл молебен о бесснежной зиме

19.08.2022, 19:33, Разное
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В Казанском
соборе Санкт-Петербурга прошёл торжественный молебен, который провёл митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Более часа горожане, священнослужители
и чиновники молились о бесснежной зиме и отсутствии сосулек в Северной столице.

Вице-губернатор Борис Пиотровский напомнил, что прошлой зимой город столкнулся с серьёзными трудностями.

«Коммунальщики учли все
ошибки – закуплена новая техника, открыты вакансии дворников. Но с Божьей
помощью мы сможем добиться большего, поэтому мы и организовали это мероприятие»,
– объяснил он.

В случае,
если опыт проведения молебна о хорошей погоде будет признан удачным, то их
будут проводить регулярно. Как отмечают историки, в дореволюционной России
подобные мероприятия проводились не реже 4 раз в год. По словам доцента института истории СПбГУ Ильи Ратковского, предки «не были дураками» и молились ответственно и регулярно – в результате коммунальщики не сталкивались с проблемами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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