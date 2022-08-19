В Петербурге прошёл молебен о бесснежной зиме

В Казанском

соборе Санкт-Петербурга прошёл торжественный молебен, который провёл митрополит

Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Более часа горожане, священнослужители

и чиновники молились о бесснежной зиме и отсутствии сосулек в Северной столице.

Вице-губернатор Борис Пиотровский напомнил, что прошлой зимой город столкнулся с серьёзными трудностями.

«Коммунальщики учли все

ошибки – закуплена новая техника, открыты вакансии дворников. Но с Божьей

помощью мы сможем добиться большего, поэтому мы и организовали это мероприятие»,

– объяснил он.

В случае,

если опыт проведения молебна о хорошей погоде будет признан удачным, то их

будут проводить регулярно. Как отмечают историки, в дореволюционной России

подобные мероприятия проводились не реже 4 раз в год. По словам доцента института истории СПбГУ Ильи Ратковского, предки «не были дураками» и молились ответственно и регулярно – в результате коммунальщики не сталкивались с проблемами.

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