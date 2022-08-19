Ангельский бежевый: шесть неотразимых нарядов для блондинок, которые эффектно подчеркивают цвет волос

Считается, что блондинки обладают особым шармом и привлекательностью. Цвет волос можно эффектно подчеркнуть одеждой, поэтому важно ее правильно выбирать. Вот шесть нарядов, в которых светловолосые женщины будут неотразимы.

Синий – цвет блондинок

Если зеленый — цвет рыжих, то синий — абсолютно для блондинок. С синим хорошо смотрятся все оттенки блонда и красиво выделяются золотистые или серебристые пряди. Можно дополнительно подчеркнуть синий с помощью макияжа, особенно если нужно, чтобы этот цвет преобладал. Его также можем сделать невероятно эффектным с помощью красивых пудрово-розовых теней для век. Главное, не использовать в макияже кричащие цвета, чтобы позволить преобладать цвету волос.

Ангельский нюдовый

Ангелов часто изображают со светлыми локонами, так как девичий шарм лучше всего передается через этот цвет. Если использовать в одежде нюдовый или даже белый цвет, общий эффект будет нежным и женственным. Можно дополнить образ золотыми аксессуарами, но стоит обратить внимание на использование цвета в макияже. Дело в том, что светлые тона делают лицо бледным, но можно легко компенсировать это с помощью макияжа. Для вечеринки черный смоки-айз не слишком подходит для нюдового наряда, но в будни можно сочетать его с бледно-голубым или розовым.

Желтый

Всегда считалось, что блондинкам не идет желтый цвет, но это не так. На самом деле образ получится просто сияющим. Если сложно сразу подружиться с цветом, стоит начать со светлого пастельного оттенка. Большинство блондинок относятся к весеннему или летнему типам. Весеннему типу больше подойдут пастельные оттенки, а летнему более красочные и кричащими цвета. Следует примерить одежду разных оттенков, чтобы понять какой из них лучше подчеркивает черты.

Золотой

Блондинки могут смело надевать золотистые наряды, ведь в них они потрясающе шикарны и женственны. Золото является фаворитом светловолосых знаменитостей на церемониях награждения, так как оно очень хорошо смотрится со светлыми волосами. У этого цвета есть маленькая хитрость: если волосы золотисто-русые лучше подойдет более теплый оттенок золота, почти старое золотое платье, в случае с пепельно-серебристым блондом выигрышно будет смотреться золото с серебристым оттенком.

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Розовый

Розовый — это цвет, который всегда ассоциировался с блондинками. Это не удивительно, так как на них он выглядит фантастически. Будь то бледный или более темный оттенок, потрясающий эффект гарантирован.Чтобы этот цвет действительно выделялся, следует смешать его с белым, который еще больше усиливает розовый.

Черный

Хотя черный хорошо смотрится с любым цветом волос, но особенно он подходит блондинкам. Высокая контрастность делает черно-белые наряды такими эффектными. В черном блейзере блондинка выглядит утонченной деловой женщиной. Наряд будет еще более стильным с белой рубашкой и золотыми аксессуарами. Черный блейзер в сочетании с кроссовками тоже может стать хитом в будние дни.