Учимся совмещать стильную прическу и очки: короткие легкие стрижки на осень для дам за 60

Независимо от возраста, мы все хотим хорошо выглядеть, и удивительно, насколько прическа меняет внешний вид и подчеркивает женскую красоту. С помощью правильной стрижки можно скрыть некоторые признаки старения и подчеркнуть черты лица, чтобы выглядеть современно, несмотря на седину или очки. Мы собрали подборку фотографий, на которых продемонстрировано, как правильно совмещать короткую стрижку с очками женщинам старше 60 лет.

Стрижка пикси

С возрастом зрение ухудшается, и многие женщины вынуждены носить очки. Некоторые считают их недостатком, но очки могут стать красивым аксессуаром, если они хорошо сидят и подходят к форме лица. Прическа также играет важную роль. Волосы не должны закрывать глаза, поэтому стилисты советуют выбирать короткую стрижку. Например, стрижка пикси делает лицо моложе на несколько лет и хорошо сочетается с очками.

Если вам мешают волосы на лице, вы можете сделать стрижку пикси с короткой челкой или без челки. Чтобы очки не выделялись, бока нужно оставить немного длиннее. Челка, уложенная назад, как на фото, прекрасно сочетается с очками и не мешает своей обладательнице. Такая короткая стрижка не требует особого ухода. Волосы можно быстро уложить при помощи стайлинговых средств.

Если вы хотите скрыть морщины на лбу, этот вариант стрижки пикси — именно то, что вам нужно. Объем на макушке и текстурная стрижка хорошо сочетаются с очками «кошачий глаз». Такая прическа выглядит очень стильно.

Андеркат

Андеркат — стрижка для смелых женщин, независимо от их возраста. Даже в 60 лет вы можете выглядеть потрясающе с пикси с андеркатом!

Например, вы можете носить его с боковым пробором и гладко выбритой стороной.

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Пикси-боб

Локоны и очки — отличное сочетание! Если у вас от природы кудрявые волосы, вам подойдет длинная стрижка пикси. Эта прическа, еще известная как пикси-боб, хорошо подчеркнет кудри и умело скроет оправу очков под волосами.

Шегги

Название этой популярной стрижки переводится как “взлохмаченный”. Легкая небрежность выглядит очень стильно и современно, а, благодаря своей универсальности, она подходит обладательницам разного типа волос.

Пряди разной длины красиво обрамляют лицо, а челка привлекает внимание к очкам. Такую стрижку достаточно просто укладывать, главное, создать объем на макушке и подчеркнуть структуру волос. Сделать это можно при помощи текстурирующего спрея.

Еще один вариант стрижки шегги, которая создает необходимый объем на волосах.

Шэг для седых волос

Короткая стрижка отлично смотрится как с окрашенными, так и с седыми волосами. Она универсальна. С такой стрижкой хорошо сочетается тонкая челка, которая также служит для того, чтобы скрыть морщины на лбу и сделать акцент на очки.

Но помните о том, что если вы хотите обратить внимание на очки, то нужно подобрать модную оправу, которая подойдет к вашей форме лица. Правильное сочетание стрижки и очков визуально делает женское лицо моложе.

Стрижка для круглого лица

Очаровательная стрижка с челкой подходит женщинам с круглым лицом. Короткая челка скрывает выступающий лоб и редеющие волосы, а пряди, обрамляющие лицо, визуально делают его стройнее.