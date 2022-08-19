Мнение: Европа на подъеме и проходит нелегко



Ваш вакцинатор

Скотина Шулика, запомнившийся за 2 ковидных года как самый оголтелый и безмозглый сторонник масок, карантинов и нарушений всех гражданских прав “в связи с чудовищным ковидом” – не просто продолжает в том же духе, но окончательно сорвался с привязи и врет уже абсолютно беспардонно, прямо в глаза, ничего не стесняясь – лишь бы “обосновать” продолжение ковидного безумия в РФ. Вот что он пишет:

“В России перестали публиковать данные о коллективном иммунитете к ковиду. Официально – для изменения методики расчета. Фактически – потому что на вакцинацию забили, оставив даже минимум пунктов, поэтому коллективного иммунитета нет, писать не о чем. Между тем, волна нарастает. Европа на спаде и проходит ее легко, но там вакцинировали, в отличие от…”

Я прочел – у меня челюсть отвисла. Что несет этот мерзавец? Какая “Европа на спаде”?? Что она “проходит легко”?? Блин, если, поверив Шулике, согласиться, что “Европа проходит легко” – то тогда надо будет признать, что в РФ ковида вообще нет! Элементарный взгляд на статистику по крупнейшим странам Евросоюза показывает, что ежедневная смертность от ковида по любой из них выше, чем в России, даже в АБСОЛЮТНЫХ (!) цифрах, обычно В РАЗЫ! Надо ли говорить, что при этом население любой из этих стран также в разы меньше, чем в РФ?

Смотрим хотя бы за вчерашнюю дату (все цифры – по агрегатору https://yandex.ru/covid19/stat).

Россия – 36 тыс. заражений, 62 умерших.

Германия – 58 тыс. заражений, 184 умерших.

Франция – 36 тыс. заражений, 93 умерших.

Италия – 36 тыс. заражений, 128 умерших.

Великобритания – 41 тыс. заражений, (в среднем) 130 умерших.

Ну и для хохмы возьмем еще самую оголтелую в плане принудительной вакцинации всех и вся страну, любимую Шуликой Австралию.

Австралия – 21 тыс. заражений, 129 смертей за день.

Это, заметим, при том, что по населению Австралия меньше РФ в 5 с лишним раз. НО при этом – в абсолютных цифрах в день в ней умирает от ковида в 2 раза больше. Откуда следует, что на 100 тыс. населения в Австралии от ковида умирают в 10 раз (в ДЕСЯТЬ) чаще, чем в России. Ну и по всем остальным большим странам Европы – разница по смертям, стало быть, в 4-6 раз больше в Европе, чем в России.

Это “Европа проходит легко”, да, Шулика? “Вакцинация” помогает Европе – не так ли, Шулика? Вот ведь скотина…

Маленький заключительный штрих: в Австралии (той, где в относительных числах умерших от ковида НА ПОРЯДОК больше, чем в РФ) отвакцинированно 90% всего населения.

В России официально получили дозу непонятной бурды – около 50%.