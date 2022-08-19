 

В Госдуме предложили не пускать в Россию политэмигрантов в случае их высылки из Европы

19.08.2022, 7:33, Разное
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Депутат Госдумы Елена Чередниченко
внесла на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий право отказа
во въезде в страну для граждан РФ, покинувших её территорию этой весной или позже. Таким образом планируется противостоять попыткам ЕС вернуть в Россию протестно настроенное население.

По мнению парламентария, Брюссель готовит против
России провокацию. Европейские политики рассчитывают, что в результате в центре Москвы произойдёт массовое восстание, протестующие возьмут телеграф, «Детский мир» и, в конечном итоге, Кремль. В Госдуме готовы
принимать меры по предотвращению реализации этого сценария.

Если закон будет
принят, то с 1 сентября сотрудники погранслужбы получат право аннулировать
загранпаспорта россиян при попытке въезда, если экспресс-проверка установит их
оппозиционные взгляды. В этом случае они будут вынуждены проживать в
нейтральной транзитной зоне аэропортов и железнодорожных вокзалов, или вернуться
в страну отправления.

«Мы уже видели, что все эти предатели Родины
пытаются сделать, когда их много в России. После акции с фонариками собирался Совбез и думали, что с этим делать. Россия
тогда была на грани нового кровавого кошмара революции, и мы этому не дадим
случится вновь. Оставьте этих людей себе, господа европейцы. Россия – для патриотов: русских, православных, голосующих за правящую партию», – сказала Чередниченко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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