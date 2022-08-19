 

Expressen – «не употребляла ничего, кроме алкоголя» — тусовка премьера Финляндии облетела интернет

19.08.2022, 7:30, Разное
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«Я танцевала, пела, веселилась и занималась совершенно законными вещами», — сказала премьер Финляндии после обнародования скандального видео с её участием, пишет Expressen. В соцсетях появился видеоролик с бурной вечеринки, на которой пьяная премьер-министр Финляндии Санна Марин лихо отплясывает и веселится со своими друзьями. Более того, появились подозрения, что в компании политика употребляли не только алкоголь, но и наркотики.

Видеоролик с танцующим премьер-министром Финляндии Санной Марин попал в сеть. На видео из двух частей видно, как в компании друзей политик поёт, танцует и обнимает других участников вечеринки. Среди них были и товарищи по партии из финских социал-демократов и звёзды финской эстрады. Представители финских СМИ расслышали, как кто-то в кадре говорит о «мучной банде» и «иди сюда и попробуй, это классно» и предположили, что на вечеринке употреблялись наркотики, пишет Expressen.

Премьер Финляндии в четверг выступила с опровержением, заявив: «Я не знаю, о чём идет речь и что имеется в виду. Лично я не употребляла наркотики — только алкоголь. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие это делали (употребляли наркотики. — ИноТВ)», пишет Expressen. 

Санна Марин заявила, что сожалеет о досадной утечке. По словам премьер-министра, она знала, что её снимают, но рассчитывала, что видео не будет предано огласке. Премьер сообщила, что первая часть клипа снята с вечеринки двухнедельной давности, где было меньше участников, а вторая — с того же вечера после того, как она с компанией переместилась в другую квартиру. По её словам, после домашних вечеринок компания отправилась веселиться по барам Хельсинки, пишет Expressen. «Там я тоже танцевала и пела, обнимала друзей и пила спиртное», — рассказала Марин. 


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