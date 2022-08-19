«Царица Небесная» в лесах Висконсина и последующие чудеса в штате

В 1859 году в штате Висконсин (США) жила 24-летняя Адель Бриссе, иммигрировавшая в этот район вместе со своими родителями из Бельгии. Они жили на отдаленной ферме рядом с маленьким поселением Люксембург – тихим и сонным местечком, где не происходило ничего интересного.

В октябре месяце Адель пришла в местную церковь и рассказала священнику о том, что гуляя по лесу, она увидела незнакомую женщину, одетую в ослепительно белое платье, желтый пояс и корону в виде звезды на голове. Женщину окружало белое сияние.

По словам Адель, сначала между двумя деревьями возникло яркое сияние, сильно напугавшее девушку. Адель упала на колени и начала молиться, а тем временем свет обрел определенную форму и между деревьями появилась удивительно красивая женщина, одетая в ослепительно белое платье до пят с желтым поясом.

Волосы были каштановыми, глаза глубокими и темными, а на лице сияла добрая улыбка. Адель дрожала от страха, но видение постепенно исчезло.

По какой-то причине священник был уверен, что Адель еще раз увидит эту женщину, и попросил ее в следующий раз спросить незнакомку кто она. Так и случилось, вскоре Адель снова увидела в лесу прекрасную женщину в белой одежде. Она спросила ее о том, кто она такая и женщина ответила “Я Царица Небесная, которая молится об обращении грешников, и я желаю, чтобы вы сделали то же самое”.

Когда Адель рассказала об этом священнику, тот решил что это была Дева Мария, которая явилась на американской земле перед простой неграмотной деревенской девушкой. Также Адель сказала, что “Царица Небесная” велела открыть религиозную школу для местных детей.

Позже отец Адель построил на месте явления “Царицы Небесной” небольшую часовню, а в 1861 году тут была построена часовня побольше с надписью “Богоматерь Доброй помощи, молитесь за нас”. Это место стало святилищем Богоматери Доброй Помощи, а в последующие годы рядом с ним была построена школа.

В скором времени по всей округе разошлись слухи о том, что в этой часовне калеки и больные люди получают чудесное излечение и сюда стало приезжать все больше людей. Но самое важное событие было впереди.

8 октября 1871 года в дебрях северо-восточного Висконсина вспыхнула серия лесных пожаров, вызванных сильными ветрами, которые быстро распространились и переросли в мощный вихревой огненный шторм, который хищно пожирал все человеческие поселения на своем пути.

В течение всего двух дней так называемые “пожары Пештиго” уничтожили города на площади 2400 квадратных миль, погубили около 1,3 миллиона акров леса и убили почти 2500 человек, что стало самым смертоносным лесным пожаром в истории человечества.

В городе Пештиго, который был крупнейшим городом в этом районе и от которого пожар получил свое название, священник Питер Пернин, служащий пастором в церкви Святой Марии и нескольких приходах в регионе, был в своей церкви в день, когда начались пожары, и увидел как огонь подошел к его церкви:

“Я случайно посмотрел направо или налево, перед собой или вверх, и я ничего не видел из-за пламени … Я не видел ничего, кроме огромных языков пламени, покрывающих небосвод, перекатывающихся один через другой с яростной силой”, – рассказывал он позже.

Пытаясь спасти хоть что-то из церковного имущества, священник погрузил церковную дарохранительницу на тележку и повез ее к реке, он погрузил дарохранительницу в воду и та поплыла прочь. Через два дня ее со всем имуществом обнаружили стоящей на бревне ниже по течению реки, совершенно не поврежденной, несмотря на то, что все вокруг обуглилось от пламени. Даже шелковые ткани обивки не пострадали.

Это событие было сочтено чудом, но по сравнению с тем, что произошло дальше, это можно назвать маленьким и незначительным инцидентом.

События разворачивались у часовни Богоматери Доброй Помощи, где Адель Бриссе и ее окружение пытались понять, что им делать против пожаров. Огонь вокруг часовни полностью окружил их и был настолько сильным, что покинуть место было невозможно. У Адель поначалу был шанс убежать, но она решила остаться, чтобы помогать местным жителям.

Обратившись к силе Божьей, Адель и еще несколько человек подняли статую Девы Марии и пронесли ее в процессии вокруг территории часовни, когда огонь подошел почти вплотную. Они снова и снова обходили часовню со статуей на руках, в страхе ожидая, когда огонь охватит их.

И вдруг случилось что-то необъяснимое. Огонь, который непреодолимой стеной шел к часовне и уже подошел к ограде из белого штакетника, словно наткнулся на невидимое препятствие.

По свидетельствам очевидцев, пламя, казалось, даже начало раздувать в противоположном направлении и огонь так и не задел ни штакетника, ни другой территории часовни. А через несколько часов быстро налетели тучи и разразился сильный дождь, потушивший пожар.

Когда наутро можно было осмотреть пострадавшую местность, выяснилось, что огонь выжег практически все в районе, но часовня, школа и маленький участок земли в лесу, где стояла статуя Девы Марии, совершено не пострадали. Скромный забор из штакетника лишь слегка подкоптился с наружной стороны.

Священник Пернин позже описал все это как “Изумрудный остров среди моря пепла”. Он не называл это чудом, утверждал, что Дева Мария наблюдала за этим местом и защитила их от огня. Позже он напишет об этом в своих мемуарах:

“У меня нет намерения выносить суждения о явлении Пресвятой Девы и благочестивых паломничествах, которые стали результатом этого. Церковная власть еще не высказалась по этому вопросу, она молча позволяет благому делу продвигаться вперед, ожидая, возможно, каких-то более ярких и неопровержимых доказательств, прежде чем объявить свое распоряжение.

Я далек от мысли о том, чтобы предвосхищать церковный суд. У меня есть только еще одно слово, чтобы добавить. Если кто-нибудь из моих читателей может отправиться туда и посетить это скромное место паломничества, пока еще находящееся в зачаточном состоянии и, я полагаю, оно единственное по своей природе в Соединенных Штатах, я искренне советую им отправиться туда.

Там они смогут увидеть и расспросить Адель Бриссе, которая, сама того не желая, является душой и героиней места. И я уверен, что, как и я, все те, кто отправятся туда с честными намерениями, вернутся наставленными и в глубине души счастливыми, если не убежденными в реальности явления Богоматери”.

Эти чудесные события в Висконсине на протяжении десятилетий считались спорными и не признавались католической церковью, но 8 декабря 2010 года они наконец были признаны. Кстати, это единственное подобное признанное явление Девы Марии на территории США.

Епископ Дэвид Рикен из епархии Грин-Бей так заявил об этом:

“Я заявляю с моральной уверенностью и в соответствии с нормами Церкви, что события в октябре 1859 года действительно демонстрируют сущность сверхъестественного характера, и я настоящим одобряю эти явления как достойные веры верующими христианами”.

Адель Бриссе умерла в 1896 году, но часовня Богоматери Доброй Помощи и школа все еще существуют в Нью-Франкене, штат Висконсин. А в 2016 году епископы США объявили храм Богоматери Доброй Помощи Национальной святыней.

Часовня эта по-прежнему является популярным местом паломничества для многих верующих, особенно 15 августа, в католический праздник, известный как Праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Что касается дарохранительницы, спасенной отцом Перином, ее можно увидеть в Музее огня Пештиго, и это еще одно популярное место для паломников.

Что здесь произошло и было ли в этом какое-то чудо или все это просто совпадение, смешанное с городской легендой? Как бы то ни было, этот район остается очень важным религиозным местом и его наследие продолжает жить.