Как йети стал свахой

Забавная история пришла на днях из штата Арканзас, США, где Снежный человек стал своеобразной свахой, сведя вместе незнакомых до того мужчину и женщину.

Несколько лет назад Даррен гулял по лесу, недалеко от окраины города. Был ясный день, а вокруг ни души, мужчина наслаждался хорошей погодой и активным отдыхом на природе. И вдруг он увидел как справа от него быстро бежит какое-то крупное темное существо.

Даррену какое-то время не понимал, что это за животное, а потом внезапно осознал, что это именно то, что называют бигфутом или йети. И когда он осознал это, то очень испугался и застыл на месте. Даррен так и стоял там в лесу, а йети продолжал бежать, пока не скрылся с его глаз.

Вскоре после этого, в том же районе, но на краю лесу, по дороге в своей машине ехала Дэбби со своей мамой.

“Этот Снежный человек просто вышел из леса и остановился прямо на дороге, уставившись на нас. Моя мама затормозила и мы остановились, смотря во все глаза на это существо и не зная, что делать дальше”, – рассказывает Дебби.

Потом Снежный человек убежал, оставив Дэбби в состоянии недоумения и неуверенности. Как и Даррен, она в итоге решила никому не рассказывать о своей встрече с йети.

Спустя какое-то время Даррен и Дэбби отправились за покупками в один и тот же супермаркет и когда Дэбби парковалась на стоянке у магазина, она увидела рядом машину, на которой была наклейка “Я сокрушен Снежным человеком”.

Это была машина Даррена и сам Даррен как раз собирался выйти из машины и пойти в магазин. Дэбби решилась заговорить с ним про то, что значит его наклейка и Даррен рассказал ей про свою встречу в местном лесу.

Как можно догадаться, Дэбби была шокирована его историей и тут же рассказала Даррену о том, что она в тот же день и практически в то же время видела йети в этом же районе.

“Мы были оба поражены таким совпадением”, – говорит Дэбби, упомянув, что Даррен тоже был очень удивлен, посчитав, что шансы на такую встречу были равны чуду.

Как можно догадаться из заголовка этой статьи, после этой встречи Дэбби и Даррен сначала подружились, потом стали влюбленной парочкой, а потом и поженились.

“Снежный человек – это то, что свело нас вместе”, – говорит Дебби, добавив, что на их свадебной церемонии присутствовал “специальный гость” в виде человека в костюме Снежного человека.