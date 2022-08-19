Эксперт Fox News – миграционный кризис на границе с Мексикой бьёт исторические рекорды

4 миллиона мигрантов были задержаны при попытке попасть в США и ещё миллион сбежали от пограничников за два года президентства Байдена, пишет Fox News. При этом министр внутренней безопасности уверяет, что граница хорошо охраняется, рассуждает бывший глава Иммиграционно-таможенной полиции Томас Хоман. В интервью телеканалу эксперт утверждает, что США необходимо вернуться к мерам эпохи Трампа, когда широко применялись депортации и шло активное строительство стены на границе с Мексикой.

В эфире рубрика Fox News — Alert. Источники в Погранично-таможенной службе США сообщили нам, что впервые в истории количество задержанных нелегальных мигрантов на южной границе страны в этом году превысило 2 миллиона. А год ещё не закончился! Эта цифра на порядок выше предыдущего «рекорда», установленного в прошлом году в это время, — 1,2 миллиона человек. К нам присоединяется Том Хоман, бывший глава Иммиграционной и таможенной полиции США, регулярный гость на Fox News. Том, я так описывал ситуацию нашим продюсерам: Вы делаете сюжет про 5-балльный ураган, как мне приходилось, который перешёл в 6-ю категорию, — то есть произошло то, что никогда ранее не случалось, но никто не освещает эту историю! Что Вы думаете об этом? Мы пересекли отметку 2 миллиона 1034 задержания — это последние данные, но число продолжает расти и обновляться каждые сутки, я жду новую цифру. И никто об этом не говорит! Такого раньше никогда не случалось.

ТОМАС ХОМАН, бывший глава Иммиграционной и таможенной полиции США: Это исторические показатели. Грифф, если взглянуть на данные последних двух лет — с момента, когда Джо Байден стал президентом, — тогда цифра была на уровне 1,7 миллиона, сегодня это 2,2 миллиона, а к концу года она достигнет 2,4 миллиона. То есть более 4 миллионов (пересекших границу мигрантов. — ИноТВ) со времени вступления Байдена в должность. К этой цифре нужно добавить 900 тысяч тех, кого не удалось задержать. В среднем от патрульных сбегают порядка 50 тысяч мигрантов каждый месяц, ещё пара месяцев — и их будет миллион. Выходит, 4 миллиона задержаний и 1 миллион сбежавших — это 5 миллионов случаев незаконного пересечения границы, с тех пор как он стал президентом! Это исторические показатели! А если копнуть немного глубже, окажется, что 2,7 миллиона из задержанных были допущены на территорию США. Небывалые показатели! Люди внимательно следят за этими цифрами: 2,7 миллиона тех, кому всё же удалось попасть в Штаты — картели убеждают представителей наиболее уязвимых групп населения, что помогут им попасть в США за определённую сумму денег, что их после задержания отпустят и они попадут в «город-убежище», где будут под защитой, и, даже если они совершат преступление, их не сдадут иммиграционно-таможенной полиции. Как говорил министр Майоркас ранее: просто находиться в стране нелегально недостаточно, чтобы быть депортированным! Почему бы им тогда и не приехать в Соединённые Штаты при таких условиях? Причём эти показатели ухудшаются. Скажу ещё одну вещь, они (действующие власти. — ИноТВ) хвалятся, что количество задержаний снизилось в этом месяце, — конечно снизилось! 70 процентов задержаний происходит на трёх участках границы: чем меньше задержанных, тем больше тех, кому удалось сбежать, а это ещё хуже.



Мы вернёмся к обсуждению этих цифр, а сейчас давайте напомним нашим зрителям, что министр Майоркас, выступая на конференции в Аспене, штат Колорадо, прокомментировал ситуацию на границе, вот его самое недавнее заявление, сделанное несколько недель назад, давайте послушаем.



АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: Граница хорошо защищена, и мы делаем всё, чтобы она ещё лучше охранялась.



Как он позволяет себе такое говорить, Том?



ТОМАС ХОМАН: Министр Майоркас лжёт. В этом человеке нет ни капли добросовестности! Он говорил то же самое, находясь под присягой, лжесвидетельствовал, когда давал показания в конгрессе! Если республиканцы станут большинством в конгрессе, в первый же день ему нужно объявить импичмент! Он нарушил клятву, данную под присягой, из-за него в нашей стране стало опаснее. 66 человек были арестованы погранично-таможенной службой США по подозрению в террористической деятельности, потому что у нас открыты границы! Грифф, они арестовали 66 человек, а я напомню про 900 тысяч тех, кому удалось сбежать. Сколько из них незаконно въехавшие в страну потенциальные террористы? Этому человеку, министру Майоркасу, нужно объявить импичмент.



Том, в течение нескольких недель мы подробно обсуждали, как много власти находится в руках картелей. Теперь это просто нельзя отрицать, они очень прочно закрепились у нашей границы, как нам вернуть контроль над ней? У нас осталось полминуты, расскажите, как нам «вырвать» границу из рук картелей?

ТОМАС ХОМАН: Нужно вновь начать применять меры Трампа, прекратить политику «поймать и отпустить», продолжить строительство стены на границе, возобновить программу «Оставайтесь в Мексике», разморозить Соглашение о безопасной третьей стране (STCA). Только так картели прекратят убеждать людей в том, что они могут помочь им попасть в Штаты, где их отпустят после задержания. При администрации Трампа у нас была самая защищённая граница за всю мою жизнь, картели не могли вести деятельность вблизи неё. Сейчас картели зарабатывают больше, чем когда-либо, на незаконном ввозе людей, на торговле женщинами и детьми для секс-индустрии, на наркотрафике. Поэтому нужно вернуться к политике Трампа, чтобы защитить границу.



Тем временем события на границе бурно развиваются. С нами был Том Хоман, бывший глава Иммиграционной и таможенной полиции и регулярный гость Fox News. Том, спасибо Вам!

Дата выхода в эфир 17 августа 2022 года.