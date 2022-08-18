Мнение: Численность россиян к концу века, звание «Мать-героиня» и 8 миллиардов землян

1. Учёные из ВШЭ представили прогноз населения России до конца 21-го века. Точнее, целый набор прогнозов, огромный разброс цифр которых вызвал критику со стороны публики: мол, ничего-то эти демографы предсказать в точности не могут. Тем не менее, подобные прогнозы таки имеют некоторый смысл (ссылка):



Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Такие прогнозы были предоставлены демографами из НИУ ВШЭ, с которыми ознакомились РБК.

Эти данные представляют собой границы, за которые численность населения не выйдет. Самое низкое значение представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, а верхний — сочетание сценариев всех трех вариантов.

Какие отсюда можно сделать выводы? Даже в самом худшем случае к началу 22-го века Россия останется довольно населённой страной, способной оказывать немалое влияние на мировую политику, экономику и культуру. 67 миллионов – это столько же, сколько проживает в нынешней Великобритании. А настырные британцы пока ещё продолжают оставаться великим народом, несмотря на то, что их остров – небольшая клякса на глобусе по сравнению с Россией.

Если же взять две крайние точки прогноза и вычислить среднее значение, то получится, что скорее всего население России составит чуть более 140 миллионов человек, то есть примерно как и сейчас. Однако это без учёта возможного присоединения территорий.

Впрочем, нельзя исключать ошибку в расчётах исследователей — особенно, когда речь идёт про ВШЭ. Маленькая иллюстрация. У ВШЭ есть студенческий журнал «Докса», который ведут самые активные студенты и аспиранты. Так вот — этот журнал на днях заявил, что российские войска обстреливают Запорожскую АЭС. Ту самую Запорожскую АЭС, которая находится… под контролем российских войск.

2. Новая мера поддержки демографии России (ссылка):



Президент России Владимир Путин учредил в стране звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В документе уточняется, что обладательницам данной награды будут выплачивать единовременное поощрение в размере один миллион рублей.

3. По некоторым оценкам, население нашей планеты уже достигло порога в 8 миллиардов человек. Но далее темпы роста будут снижаться. Цитирую комментарий проекта СнМИ (ссылка):

СМИ сообщили о том, что население Земли либо уже достигло, либо к осени достигнет восьми миллиардов человек. В действительности точных чисел не знает никто, все оценки и «счётчики населения» основаны на оценках.

Новость любопытна тем, что, с учётом засухи в Европе, добавившей накала в климатическую истерию, безусловно добавит накала и в антинатальный дискурс, согласно которому землян уже прямо слишком много и настало время радикальных шагов по переводу их на экономные формы питания, проживания и транспортировки.

Нюанс состоит в том, что рост населения Земли уже сейчас в действительности является инерционным: так, население Азии всё ещё растёт, но в действительности суммарный коэффициент рождаемости ниже уровня воспроизводства — и большие числа обеспечиваются просто большим количеством долгоживущих пенсионеров. То же с Европой, Австралией и обеими Америками. Единственный всё ещё по-настоящему размножающийся континент — Африка, но и там рождаемость падает темпами примерно 1,3% в год. Поэтому вместо человечества, распухшего до 11 миллиардов к концу века — большинству стран куда вероятней уже через несколько лет столкнуться с дичайшей депопуляцией и дефицитом рабочей силы.