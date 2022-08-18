 

Гимнастка Полстяная не отказалась от российского гражданства и не будет представлять Латвию

18.08.2022, 20:29, Разное
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Художественная гимнастка Елизавета Полстяная отказалась представлять Латвию, и неизвестно, будет ли спортсменка вообще когда-либо выступать за страну. Как пишет DELFI, ранее Полстяная сообщила, что её не взяли на чемпионат мира — 2022 в состав сборной Латвии из-за наличия российского гражданства. Она допустила, что прошедший в июне чемпионат Европы мог стать последним соревнованием в её карьере.


vk.com

Художественная гимнастка Елизавета Полстяная отказалась представлять Латвию, и неизвестно, будет ли спортсменка вообще когда-либо выступать за страну. Как передаёт DELFI, об этом сообщила агентству генеральный секретарь Латвийской федерации гимнастики Наталия Прокофьева.

Полстяная получила гражданство Латвии в апреле 2018 года. У гимнастки двойное гражданство — и российское, и латвийское.

В августе в соцсетях сама Полстяная сообщила, что её не взяли на чемпионат мира — 2022 в состав сборной Латвии из-за наличия российского гражданства. Она допустила, что прошедший в июне чемпионат Европы мог стать последним соревнованием в её карьере.

«К сожалению, «спорт вне политики» — это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Да вообще, сезон получился классным, собрала почти целый комплект на Гран-при и кубках мира. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать…», — написала гимнастка.

Как рассказали в латвийском Олимпийском комитете, латвийская олимпийская сборная в конце июле отправила латвийской федерации письмо с целью получить информацию о дальнейших планах спортсменки в отношении гражданства России. Спортсмены, которые являются гражданами Латвии и одновременно гражданами РФ или Белоруссии, не могут претендовать на средства из госбюджета Латвии, в том числе — на финансирование латвийской олимпийской сборной. При условии что спортсменка не получает поддержку из бюджета Латвии, а выступает на чемпионате мира за свой счёт, представлять Латвию ей не запрещено.

Полстяная заявила, что не может отказаться от российского гражданства, поскольку в РФ живет её семья, друзья и близкие.

На прошлой неделе Латвийская федерация гимнастики предложила спортсменке участвовать в чемпионате мира за свой счёт, указав, что ей нужно принять решение в течение недели.

«Получили от неё ответ, сейчас она отказывается стартовать под флагом Латвии. У неё ухудшилось эмоциональное состояние и нет возможности тренироваться в Латвии, и она не видит смысла продолжать свою спортивную карьеру в Латвии», — сообщила Прокофьева.

Как напоминает портал, 19-летняя Елизавета Полстяная в прошлом году на чемпионате мира заняла 15-е место в многоборье, а на чемпионате Европы в этом году была 12-й.


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