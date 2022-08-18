Мнение: Британцы лишились шлангов, смена пола в Германии и многообразие в британских ВВС

1. Я не уверен, можно ли теперь называть Британию Туманным Альбионом. Юг Великобритании всё больше начинает напоминать знойную Калифорнию, которая регулярно страдает от засухи и жары. В Британии уже запретили полив из шлангов, нарушителей штрафуют (ссылка):



Коммунальное предприятие Thames Water в Лондоне запретило своим 14 миллионам клиентов пользоваться поливными шлангами. Запрет компании связан с экстремальной засухой в Великобритании и вступит в силу с 24 августа.

Свое решение Thames Water объясняет тем, что в ближайшие месяцы в стране прогнозируют мало осадков. «После самого засушливого июля за всю историю наблюдений и недостаточного уровня осадков в течение 10 из последних 12 месяцев уровень воды в наших реках и водохранилищах намного ниже обычного», — пояснили в водопроводной компании. Уточняется, что запрет распространяется на полив из шлангов, подключенных к водопроводу.

Ранее в августе британский поставщик питьевой воды South East Water запретил использовать садовые шланги жителям графств Кент и Сассекс. Запрет вступил в силу 12 августа.

В этих регионах временно нельзя использовать шланги, чтобы полить растения в садах, помыть автомобили или наполнить бассейны. Нарушителям грозит штраф в размере до тысячи фунтов стерлингов (73 тысячи рублей).

2. Возмутительное ограничение европейских свобод. Немецкая бюрократия решила, что менять пол можно не чаще одного раза в год (ссылка):



Правительство Германии позволит гражданам менять свой пол раз в год без физических изменений в организме. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Теперь самостоятельно менять пол можно будет с 14 лет. Для этого необходимо будет пройти процедуру перерегистрации. По словам министра по делам семьи ФРГ Лизы Паус, новый закон улучшит жизнь трансгендеров.

«Во многих районах общество опередило законодательство. И мы в правительстве решили создать законодательные рамки для открытого, многообразного и современного общества», — заявила министр. При этом пол смогут менять и те, кто младше 14 лет, однако за них заявление должны будут подать законные представители.

3. Грозная британская армия меняет своё лицо. Вскоре её будет не узнать (ссылка):

ВВС Британии приостановили набор белых мужчин, чтобы достичь целей по многообразию – теперь предпочтение отдают женщинам и этническим меньшинствам, пишет Daily Mail.

По ее данным, главу ВВС Уигстона уже обвинили в том, что он из-за целей по многообразию готов поставить под угрозу безопасность страны.

Ранее британское минобороны заявляло, что к 2030 хочет увеличить число женщин-новобранцев до 30% (сейчас их 12%), а в ВВС хотят повысить долю женщин-новобранцев до 40%, а долю представителей этнических меньшинств – до 20%.

Непорядок: а где же сексуальные меньшинства? Или же они все идут не в лётчики, а во флот, согласно знаменитому афоризму, приписываемому Уинстону Черчиллю?