Найден ген, который активируется во время тренировок

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18.08.2022, 20:05, Разное
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Специалисты провели эксперимент с участием добровольцев и открыли ген, который активируется исключительно после тренировок. Он играет важную роль в передаче сигналов мышц. Результаты исследования разместили в публикации в журнале Cell Metabolism.

Участники эксперимента выполняли физические упражнения на выносливость, сопротивление и ускорение. Специалисты анализировали их состояние и полученные данные. Оказывается, во время нагрузок активируется ген C18ORF25.

Отключение этого гена у лабораторных животных привело к тому, что их скелетные волокна развивались тонкими. В будущем данные помогут успешно лечить мышечную дистрофию и положительно воздействовать на мускулатуру без необходимости заниматься спортом.


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