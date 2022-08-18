I летняя спартакиада силовых видов спорта состоится в Рыбинске

Спортивное событие регионального масштаба пройдёт 20 августа на стадионе «Восход».

Церемония открытия I летней межрегиональной спартакиады силовых видов спорта начнется в 12:00. Соревнования стартуют в 12:30.

В программе спартакиады будут представлены пять силовых видов спорта. Зрители смогут увидеть состязания по тяжёлой атлетике, гиревому спорту, армрестлингу, русскому жиму и пауэрлифтингу. Последний будет представлен, в том числе спортсменами с ПОДА.

— I летняя спартакиада силовых видов спорта в Рыбинске носит межрегиональный статус. Заявки на участие в соревнования подали спортсмены из Костромы, Мантурова, Иванова. Будут тяжёлоатлеты из Ярославля и Ростова Великого. Всего более 200 спортсменов,— рассказал директор СК «Метеор» Артём Аристов.

В рыбинской спартакиаде примут участие именитые спортсмены. Гиревой спорт представят рыбинцы: Алёна Дрожженикова, одержавшая победу на первенстве мира в 2022 году, Илья Зарилов, бронзовый призёр первенства Европы – 2021, Кирилл Лисицын, бронзовый призёр соревнований Спартакиады учащихся России – 2022.

Пауэрлифтинг: Микова Марина, победительница первенства Европы, Андрей Горлов, серебряный призёр первенства России. Андрей Тутуров, многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Кроме спортивной части предусмотрена интересная развлекательная программа. Для гостей и участников будут выступать музыкальные коллективы, работать аниматоры, фотозоны и летнее кафе. Все желающие смогут сдать нормы ГТО.

Пресс-служба администрации Рыбинска