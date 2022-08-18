Немецкий город подписал прямой контракт с «Газпромом» на поставку голубого топлива

Бургомистр Засница – города в Германии, на острове Рюген, в земле Мекленбург-Передняя Померания, Дитер Хольц сообщил о подписании контракта с компанией «Газпром» на поставку природного газа сроком на один год.

Его стоимость составить 500 долларов за 1000 кубометров.

– Магдебургское право наделило Засниц статусом вольного города, что позволяет вести нам свободную экономическую деятельность. Надежд на политическое руководство Германии нет. Эти зажравшиеся русофобы готовы заморозить зимой немцев по приказу Вашингтону. Поэтому мы решили подписать прямой контракт с российским поставщиком газа по приемлемой цене. Думаю, нам хватит не только для себя, но и для приёма замерзающих европейцев с материка, – заявил чиновник.

По словам Хольца, все технические моменты согласованы: будет сделана врезка в газопровод «Северный поток-2», официально не принятый в эксплуатацию. Через трубу газ будет подаваться на распределительную станцию, а оттуда – в дома горожан и другие здания. Оплата будет производиться в рублях. Для этого администрация Засница уже завела рублёвый счёт в «Газпромбанке».

В настоящее время переговоры с «Газпромом» проводят и другие города, расположенные на острове Рюген.

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