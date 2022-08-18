Мнение: О ловком троллинге Сергея Шнурова… Ему и это сойдёт с рук?

Шаг за шагом бессменный главарь питерской «группировки» движется к полному переобуванию. Которое уже не назовёшь «сценическим перевоплощением». Видно, дело пахнет керосином.

Нет, это не про того, о ком вы, быть может, подумали, позабыв про заголовок, а строго про персону, явно обозначенную. Сергей Шнуров, музыкант из «Ленинграда» (и Санкт-Петербурга), снова выкинул фортель. От которого где-то в Кремле вновь полыхнуло. Но пока у дерзкого Шнура надёжная «крыша»…

Надолго ли?

Сергей Шнуров выпустил новый клип под названием «Гамаюн», посвящённый одноименному русскому беспилотнику. Кстати, не все знают, что под таким названием разрабатывалась целая серия БПЛА в дополнение к принятым на вооружение «Элеронам» и «Охотникам». Но в итоге что-то не срослось.

Так что «беспилотник Гамаюн» — это, в некотором смысле, не художественный вымысел. А задумка, несущая больший смысл, чем простая отсылка к старославянской мифологии про птицу вещую.

Игра со смыслами начинается уже с видеоряда. Её без труда поймёт каждый.

И на этом фоне под гармонь звучат слова: «Русский беспилотник//Над полями ржи//Выше метров сотни//В облаках кружит». Наверное, всякий без подсказок догадается, о каких, о чьих полях идёт речь. И она будет не о патриотизме, долге или победе.

«Ты куда летишь, бить каких врагов?//Над полями тишь, в небе без богов», — резко прерывает благостную пастораль хрип Сергея Шнурова. Да, в какой-то степени, это уже отражение общественного запроса, фиксируемого многочисленными социологическими опросами, относительно большей конкретизации задач, приоритетов и целей происходящего в тех самых полях. Но одновременно ведь — и авторский призыв «задуматься».

Тем более, что дальше по тексту эзоповым языком излагается попытка честной рефлексии. «Принесут бои на погоны звёзд», — мягко намекает Шнур. И эта его аллегория не нуждается в особой расшифровке.

А затем возникает в кадре ещё один сюрприз и намёк.

В поле появляется человек, одетый в стиле «милитари», предположительно, с миноискателем. И текст Сергея Шнурова вдруг становится очень метафоричным. «Ты огонь с небес нейросети,//За полями – лес, ты туда лети,//Где птенцы твои выпали из гнёзд», — раздаётся за кадром похрипывающий мужской речитатив. И тут, кажется, тоже не нужны длинные пояснения. Не дети ведь уже…

Разбирать весь этот опус можно и дальше — по кадрам, по кусочкам. Но можно просто посмотреть.

Зачётный, в общем, троллинг Кремля вышел, не правда ли?

Как всегда открытым остаётся вопрос о мотивации. Зачем Сергей Шнуров буквально с огнём играет, причём не в первый раз? К чему его фиги в кармане? Может, и правда, хочет ловко «соскочить» в последний момент?

Неужели — «соскочит»?

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