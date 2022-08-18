 

Демонстрация силы – страны НАТО проводят учения в Австралии с оглядкой на Россию

18.08.2022, 10:50, Разное
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Австралия принимает учения Pitch Black, в которых примут участие 17 стран — среди них члены НАТО и их союзники, пишет Daily Express. Как отмечает издание, масштабные военно-воздушные учения пройдут в качестве демонстрации силы для РФ на фоне спецоперации на Украине.


АР

В Австралии пройдут крупномасштабные военно-воздушные учения ряда стран — членов НАТО и их союзников в качестве демонстрации силы президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Daily Express. 

Члены НАТО, в том числе Великобритания, США, Германия, Франция и Канада, проведут в Австралии учения Pitch Black. Как отмечает британское издание, самолёты союзников поднимутся в небо Австралии в знак единства на фоне российской спецоперации на Украине.

Ожидается, что в военных манёврах примут участие около 100 самолётов и 2500 военнослужащих из 17 стран с целью «повышения оперативной совместимости и укрепления отношений». По словам Питера Вуда, который возглавляет учения в этом году, участие в манёврах позволит военно-воздушным силам стран отработать лётные навыки и усовершенствовать общую тактику, технику и процедуры, которые пригодятся им в реальных операциях.

«Пригласив союзников по НАТО провести тренировку оперативной совместимости с партнёрами и другими региональными военно-воздушными силами в Индо-Тихоокеанском регионе, Австралия создала возможность для объединения военно-воздушных сил и содействия взаимопониманию в вопросах глобальной безопасности», — приводит издание слова Вуда. 

Как напоминает Daily Express, ранее в Москве осудили создание альянса Великобритании, США и Австралии AUKUS. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что альянс имеет потенциал стать не только военным, но и политическим. Путин, в свою очередь, обвинил западные страны, такие как США и Великобритания, в стремлении создать «систему, подобную НАТО», в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


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