Собянин рассказал о реализации программы “Мой район” в Отрадном, Северном и Южном Медведкове

Открытие станции МЦД-1 Дегунино сделало город ближе для жителей Отрадного. В сентябре планируется открыть развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, которая увеличит пропускную способность северо-восточного участка кольцевой автодороги.

“Но главное – это скорое завершение строительства основного участка Московского скоростного диаметра, который даст множество новых вариантов быстрых и удобных поездок по городу”, – рассказал Собянин.

Одним из первых районов, где началась реновация, стало Южное Медведково. В июне 2018 года жители ветхих пятиэтажек получили квартиры в новостройках. Сегодня идет заселение еще 6 домов. В будущем планируется расселить 18 пятиэтажек, где проживают около четырех тысяч человек, уточнил мэр.

В скором будущем в Отрадном начнется реорганизация промзоны “Алтуфьевское шоссе”. Там построят 721 тысячу квадратных метров недвижимости, из них около половины – промышленные корпуса и инновационные производства, а также магазины, офисы, социальные объекты. Проект даст городу восемь тысяч рабочих мест, подчеркнул Собянин.

На северо-востоке столицы создается парк “Яуза” протяженностью 20 километров. Он протянется от МКАД до Ростокинского акведука. Там проложены пешеходные и велодорожки, зоны отдыха у воды, обустроены смотровые площадки.

“Проект большой, поэтому делаем его поэтапно, шаг за шагом приводя в порядок прибрежные зоны и прилегающие территории. Благоустроены пойма Яузы вдоль улицы Заповедной, пойма реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова. А также территории вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов”, – сообщил Собянин.

Социальная инфраструктура районов также активно развивается. После реконструкции открылся открылся филиал №1 детской городской поликлиники №110. На Полярной улице до конца текущего года откроется детская поликлиника на 320 посещений в смену. Капитально отремонтирована Детская музыкальная школа им. А. Гречанинова на Северном бульваре.

Ранее Собянин рассказал о роли программы “Мой район” в комплексном развитии Москвы. Проект объединяет все услуги, досуг, рабочие места, транспорт и должен удовлетворять самые высокие запросы горожан, считает градоначальник.