Москва вдвое увеличила группировку сил для тушения пожаров в Рязанской области

К локализации пожаров дополнительно приступят два вертолета Ка-32А. “Вертолеты этой модели способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды”, – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В тушении пожаров задействовано три вертолета Ка-32А, вертолет-разведчик ВК 117С-2, а также многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т. В локализации возгораний помогают сводные отряды техники городских дорожных служб.

Также задействован пожарно-спасательный комплекс “Водолей”. Он подает воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.

Накануне пожары в Рязанской области стали причиной легкого задымления в некоторых районах Москвы.