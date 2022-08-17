Дешёвый антироссийский пиар — обозреватель WSJ о попытках Запада ограничить выдачу виз россиянам

Противоречащими западным принципам свободы и терпимости назвал обозреватель The Wall Street Journal Уильям Наттрас всё чаще раздающиеся в странах Европы призывы к запрету въезда россиян и прекращению выдачи им шенгенских виз. Это, по его мнению, отдаёт настоящим маккартизмом. Кроме того, это также свидетельствует о том, что у Запада уже не осталось экономических рычагов давления, и он опускается до дешёвого антироссийского пиара.



AP

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что запрет на выдачу шенгенских виз теперь уже на всей территории ЕС должен стать следующим шагом Брюсселя против России. В качестве оправдания таких мер МИД Чехии сослался на опасения по поводу безопасности, вызванные возможностью россиян въезжать в Европу. Однако это предложение не выдерживает критики и лишь подчёркивает неспособность ЕС навредить Владимиру Путину, считает обозреватель The Wall Street Journal.

Призыв Зеленского закрыть для россиян въезд в западные страны уже подхватили несколько стран Евросоюза, но Чехия была на шаг впереди: она прекратила выдачу виз россиянам уже на второй день спецоперации РФ на Украине, а позже распространила запрет и на белорусов. Глава МИД Чехии поддержал Зеленского, заявив, что «не может быть и речи об обычном туризме» для граждан России. Как ожидается, этот вопрос будет поднят на саммите глав МИД ЕС, который пройдёт 31 августа в столице Чешской Республики, пишет The Wall Street Journal.

Директор чешских спецслужб ранее высказал опасения, что «среди мигрантов могут быть люди, присланные Россией, которые имеют задачи в нашем регионе». Тем не менее, рассматривая запрет на выдачу виз в целях обеспечения безопасности еврозоны, глава МИД Чехии непреднамеренно заострил внимание на моральном аспекте такого предложения, с которым столкнулся весь ЕС. Идея о том, что все россияне, включая почти 50 тыс. человек, уже проживающих в Чешской Республике, должны рассматриваться как угроза безопасности просто в силу того, что они русские, — это уже больше, чем маккартизм, отмечает автор.

Некоторые университеты и частные компании в Чехии уже начали требовать от россиян предоставление своего несогласия с действиями РФ в письменном виде, чтобы получить доступ к некоторым услугам. В июле правительство страны предложило исключать россиян из вузов, если они откажутся подчиниться, пишет The Wall Street Journal.

Автор считает, что, несмотря на призывы Зеленского принять дальнейшие меры против России, Европа не находится в состоянии войны с Москвой. На самом же деле ЕС остаётся сильно зависимым от России. Так, например, в начале месяца в Центральной Европе возникла паника в связи с временной приостановкой поставок российской нефти из-за проблем с транзитом. По причине санкций компании Евросоюза в конечном итоге сами оплатили транзитные сборы, лишь бы обеспечить бесперебойное движение нефти, считает автор.

Сам факт, что ЕС рассматривает возможность наказать всех россиян, в то время как российские государственные энергетические гиганты продолжают загребать европейские миллиарды, является глубоко оскорбительным. Столкнувшись с энергетическим кризисом, ЕС исчерпал свои идеи в вопросе нанесения экономического ущерба России. Чтобы поддерживать санкционный режим, ЕС нацелен на дешёвый пиар против Владимира Путина, а не на практическую помощь Украине. Будь то вопрос моральной необходимости или безопасности, запрет на въезд россиянам противоречит западным принципам свободы и терпимости, заключил обозреватель The Wall Street Journal.