 

Spiegel – немецкие левые призвали граждан к уличным протестам против «социальной холодности» властей

17.08.2022, 15:25, Разное
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На фоне роста цен на энергоносители и инфляции Левая партия призвала граждан Германии к уличным протестам, пишет Der Spiegel. Недовольство населения усилилось в связи с введением налогового сбора за газ. Лидер партии Мартин Ширдеван заявил, что правительство «разделяет общество» и проводит «антиобщественный политический курс». По его словам, левые стремятся «организовать горячую осень общественных протестов против социальной холодности федерального правительства».


AP

На фоне роста цен на энергоносители и инфляции в Германии Левая партия призвала граждан к уличным протестам, однако среди её членов выявились разногласия относительно их формы. Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов предостерёг левых от объединения с правыми экстремистами. Он имел в виду заявления, сделанные Сёреном Пельманом, уполномоченным фракции в бундестаге по делам Восточной Германии, который призвал к «понедельничным демонстрациям на востоке, как тогда, против сокращения социальных пособий», пишет Der Spiegel.

«В бундестаге и бундесрате Левая партия борется за самый эффективный щит из всех возможных вариантов, — подчеркнул Рамелов. — В ходе социальных протестов, пожалуйста, дистанцируйтесь от правоэкстремистских организаторов. Правых справедливо критиковали за узурпацию символики понедельничных демонстраций».

В понедельник Пельман назвал введение налогового сбора на газ «ударом по востоку» и «самым резким социальным переломом для граждан со времён реформ системы социального страхования 2000-х годов». По его словам, из-за более низких доходов и запасов газа Восточная Германия особенно уязвима для резкого роста цен на энергоносители. «Для сотен тысяч восточных немцев налог на газ повлечёт экзистенциальный кризис, — подчеркнул он. — Люди должны дать отпор».

Как отмечает издание, «понедельничные демонстрации» — термин, применяемый к массовым выступлениям, проходившим в рамках мирной революции в ГДР. С осени 1989 года каждый понедельник сотни тысяч людей выходили на улицы Лейпцига и других городов. Они требовали окончания господства Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и перехода к парламентской демократии.

С 2004 года по всей Германии также проходили «понедельничные демонстрации» против серии реформ под названием «Повестка дня — 2010», принятых правительством под руководством СДПГ и предполагавших значительные сокращения государственных социальных пособий. Однако из-за ссылки на протесты в ГДР использование этого термина уже тогда вызывало споры. С лета 2015 года, проходившего под знаком миграционного кризиса, «Альтернатива для Германии» и правоэкстремистские группы стали организовывать «понедельничные демонстрации» для протестов против притока беженцев всё чаще. Сторонники отмены ограничений из-за коронавируса также собирались на улицах Германии по понедельникам.

Помимо Пельмана, к протестам против запланированного налогового сбора за газ призвал и лидер партии Мартин Ширдеван. Он не согласен с тем, что массовые выступления способны разделить общество: «Те, кто разделяет общество, — это партии, представленные в федеральном правительстве, проводящие антиобщественный политический курс прежде всего за счёт большинства населения. Недовольство населения вполне естественно. Мы, левые, стремимся организовать горячую осень общественных протестов против социальной холодности федерального правительства», — передаёт Der Spiegel.


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