 

IT-разработчик назвал главное преимущество онлайн-голосования

17.08.2022, 15:05, Разное
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Электронный список дает возможность голосовать в любое удобное время, подчеркнул он. Завалишин обратил внимание, что теперь избирателям не нужно заботиться о предварительной регистрации для участия в онлайн-голосовании.

Дистанционный формат особенно удобен для жителей Москвы, привыкших к гаджетам, считает руководитель DZ Systems. По его словам, теперь избиратели могут проголосовать с компьютера или телефона – им не нужно тратить время, чтобы прийти на избирательный участок.

“Думаю, что это самое главное преимущество ДЭГ”, – приводит слова эксперта “Газета.ру”.

Дистанционный формат становится привычным явлением для москвичей. Недавнее исследование социологической группы Russian Field показало, что проголосовать онлайн намерены 42,6% жителей столицы, имеющих избирательное право.

Наиболее востребован дистанционный формат у молодежи. Среди москвичей в возрасте до 29 лет онлайн-голосование выбирают 61% респондентов. Среди избирателей в возрасте 30-44 лет дистанционный формат предпочитают 59%, в возрасте 45-59 – 46%.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

Для участников дистанционного голосования состоится акция “Миллион призов”. Москвичи смогут выиграть автомобили и призовые баллы, которые можно потратить на покупки в магазинах, посещение заведений общепита, пополнение карты “Тройка” или благотворительность. В этом году к программе присоединились музеи и театры.


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