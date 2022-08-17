 

В подмосковных Люберцах поймали обманывающих пенсионеров лжегазовщиков

17.08.2022, 15:05, Разное
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Полицейские подмосковных Люберец задержали 33-летнего жителя Пензенской области и его 33-летнюю сожительницу, которых подозревают в серии мошенничеств. По данным следствия, пара представлялась работниками газоснабжающей организации и попадала в квартиры пенсионеров под предлогом проверки оборудования, пишет “Царьград”.

Лжегазовщики убеждали стариков поменять якобы испорченные газовые шланги на новые. По данным “Вестей Подмосковья”, стоимость такой услуги у мошенников начиналась от 40 тысяч рублей. Получив деньги, пара скрывалась.

От действий злоумышленников пострадали три жительницы региона в возрасте от 79 до 92 лет. Сумма ущерба составила порядка 120 тысяч рублей, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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