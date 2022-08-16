Скандалы: Нелётные цены

Кто заработает на кризисе пассажирских авиаперевозок

Очевидными выгодоприобретателями от разразившегося в мире геополитического кризиса стали турецкие и арабские авиакомпании, сумевшие быстро предложить максимальное количество стыковочных рейсов для передвижений по всему миру. В результате сегодня Стамбул и Дубай де-факто превратились в туристические транспортные хабы. Правда, чтобы добраться до них, российским путешественникам приходится выкладывать кругленькие суммы. Но что интересно: по аналогичному сценарию сегодня развивается ситуация и внутри страны. При этом наш российский туристическо-транспортный хаб в Сочи сегодня тоже никак нельзя назвать доступным по цене.

В Нарьян-Мар или в Стамбул?

Да что там Сочи! На прошлой неделе жители Нарьян-Мара начали сбор подписей под петицией президенту, требуя разобраться с завышенной стоимостью авиабилетов. «В условиях, когда в одну сторону до Москвы стоит слетать за 30 тыс. на человека, а семьёй можно вообще разориться, то о каком летнем отпуске можно вообще говорить?» – негодуют участники тематической группы ВКонтакте. По информации пользователей, сегодня билеты из Нарьян-Мара до Москвы обходятся минимум в 30 тыс. рублей, а до Архангельска – минимум в 18 тысяч. На фотографиях пользователей видно, что при этом самолёты летают полупустые.

«Понятно, что с такими ценами билет не все могут себе позволить. А авиакомпании произвол устраивают, искусственно завышая тарифы. В Архару от 16 тыс. в одну сторону, при этом лететь всего час», – пишет пользователь Костя Кисляков.

Долететь до Сочи задёшево сегодня тоже не получится – цены на рейсы из Москвы начинаются от 16–18 тыс. руб­лей в одну сторону.

Напомним, что недавно ценовая политика российских авиакомпаний стала одной из тем для обсуждения на совещании президента с членами правительства. «Мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать всё для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», – заявил глава государства.

Судя по ценам на билеты, оте­чественные авиаторы его пока не услышали. В этом сезоне на повестке дня оказалась и проблема завышенных цен в аэропортах. В частности, на неоправданную дороговизну в кафе жаловались посетители питерской воздушной гавани. «Согласно поступающим обращениям, в ряде случаев стоимость одной бутылки воды 0,5 литра может достигать 300 рублей, – возмущается депутат городского Заксобрания Павел Крупник. – При этом аналогичная бутылка воды вне аэропорта стоит не более 50–100 рублей. Цены на продукты питания или услуги общественного питания в аэропортах также вызывают у многих оторопь». По этому поводу питерские депутаты уже направили соответствующее обращение в адрес министра транспорта Виталия Савельева. Однако никаких официальных заявлений в ответ пока не последовало. Не исключено, что чиновники специально закрывают глаза на мелкие провинности участников рынка, давая им таким образом немного подзаработать.

Турецко-арабский навар

Впрочем, на фоне зарубежных авиакомпаний аппетиты российских игроков рынка выглядят весьма скромно.

В этом сезоне одной из самых популярных зарубежных компаний для путешествий у российских туристов стала Turkish Airlines. Ещё весной глава турецкого перевозчика прямо заявил об амбициозных планах по увеличению пассажиропотока за счёт россиян. «Turkish Airlines имеет 70 собственных самолётов. На повестке дня – решение вопроса перевозки российских туристов этими самолётами. Таким образом, можно перевезти 3 млн туристов», – заявлял в апреле председатель правления авиаперевозчика Ахмет Болат. Только вот о ценах на билеты в Turkish Airlines скромно промолчали.

Одним из самых востребованных маршрутов стал рейс Москва – Стамбул.

Если хотите улететь дёшево, то билет надо покупать за месяц или раньше. Правда, язык не поворачивается назвать эти тарифы дешёвыми. Так, стоимость перелёта Москва – Стамбул при самом экономичном тарифе без багажа обойдётся минимум в 60 тыс. рублей. Чем ближе к дате вылета, тем дороже билет. А ведь ещё совсем недавно средняя стоимость билетов до Стамбула из Москвы составляла порядка 15 тыс. руб­лей. Вне пиковых дат можно было найти билеты и по 8–10 тыс. рублей. Шестикратный рост!

Ещё одним выгодоприобретателем от стыковочных перелётов стали многочисленные арабские авиакомпании, предлагающие рейсы по маршруту Москва – Дубай, откуда впоследствии можно будет легко добраться в любую точку планеты. Правда, и здесь сэкономить не получится. Стоимость перелёта начинается от 50 тыс. рублей.

В том же ценовом диапазоне работает и египетская Egyptair, предлагающая рейсы по маршруту Москва – Каир. Показательно, что буквально на днях египетские власти объявили о запуске первого в стране лоукостера – авиакомпании Air Sphinx – он, предположительно, станет «дочкой» Egyptair. Так что кому кризис, а кому дополнительные заработки на развитие. Как предполагают аналитики рынка, российские направления скорее всего будут лежать в сфере интересов новой авиакомпании.

Учитывая нынешние цены на авиабилеты, сделать лоукостер будет не так-то сложно: предложи перелёты по 20–30 тыс. рублей – и ты уже дискаунтер!

Евроколлапс

Плохая новость заключается в том, что нынешние тенденции с подорожанием всего и вся в авиации в ближайшее время, судя по всему, будут только укрепляться.

Так, китайские авиакомпании в этом году уже 5 (!) раз увеличивали цены на топливную надбавку в билетах. Европейские авиаторы сегодня и вовсе оказались в глубоком кризисе, и выйти из него при низких ценах на билеты у них точно не получится. Коллапсы в европейских аэропортах, задержки и отмены рейсов, а также забастовки персонала – таковы сегодня будни европейского рынка пассажирских авиаперевозок.

В конце июля бортпроводники популярного лоукостера Ryanair – члены испанских профсоюзов – объявили забастовку. Предполагается, что акция начнётся 8 августа этого года и будет продолжаться до 7 января 2023 года. Отметим, что в июле сотрудники авиакомпании уже успели провести две забастовки, которые стоили Ryanair многочисленных задержек и отмен рейсов в Мадриде, Малаге, Севилье, Аликанте, Валенсии, Барселоне, Жироне, Сантьяго-де-Компостела, Ибице и др. В начале июля глава Ryanair Майкл О’Лири уже заявил, что сохранить прежнюю бизнес-модель, предполагающую максимально низкие цены на билеты, авиакомпании вряд ли удастся.

С серьёзными проблемами столкнулись и руководители немецкой Lurthansa. Около 20 тыс. сотрудников авиакомпании объявили забастовку, требуя повышения зарплаты. В результате перевозчику пришлось отменить более тысячи (!) рейсов, запланированных на 27 июля.

Забастовки с аналогичными требованиями провели и пилоты Scansinavian Airlines в Швеции, Норвегии и Дании.

Учитывая усиливающийся экономический кризис в странах ЕС, можно предположить, что подобные выступления недовольных работников в разгар туристического сезона явно не станут последними. Объективные причины объяснить рост цен могут лишь частично. Например рост цен на топливо, за год составил невероятные 65-75%. Но это же не в 6 раз! Понятно, что покрыть всё возрастающие издержки авиакомпаниям нечем. Остаётся разве что шарить в кошельках своих пассажиров.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”