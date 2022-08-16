 

В Тайбэе торжественно открыли 60-метровый памятник Винни-Пуху

16.08.2022, 15:33, Разное
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Президент Тайваня Цай Инвэнь торжественно открыла в центре Тайбэя 60-метровый памятник герою мультфильма студии Уолта Диснея – Винни-Пуху.

Изображения монумента в ближайшее время появятся и на национальной валюте Тайваня.

Идею установки такого памятника предложила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время визита на остров. По её словам, американская культура является связующим мостом между Вашингтоном и Тайбэем, а мультфильм о забавном медвежонке любим детьми в обеих независимых странах. Статуя была установлена на холме Цзянъян, с которого открывается вид на Тайваньский пролив. В ясную погоду гигантский Винни-Пух будет виден даже в материковом Китае.

Власти КНР уже предостерегли жителей прибрежных городов от прогулок по набережной.

– Винни-Пух – это символ мира, добра и созидания. Мы будем как можно активнее популяризировать этот образ среди нашего населения. Он не только украсит наши банкноты, но и станет частым гостем детских утренников вместо Императора зимы (китайский аналог Деда Мороза – прим. ред.). Также наши игрушечные фабрики пообещали увеличить производство игрушек с этим персонажем, большая их часть будет распространяться нашими торговыми сетями на материке, – рассказала Цай Инвэнь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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