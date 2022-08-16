Госдеп советует Ирану «не искушать судьбу» и согласиться на предложенный ЕС вариант «ядерной сделки»

США и Иран прокомментировали предложенный Евросоюзом на прошлой неделе компромиссный вариант обновлённой «ядерной сделки», передаёт France 24. В американском Госдепе заявили, что восстановление соглашения станет возможным только в том случае, если Иран перестанет «искушать судьбу», выдвигая «неадекватные» требования. В свою очередь, Тегеран потребовал от Вашингтона проявить большую гибкость и реалистичный взгляд на вещи.

В Вашингтоне считают, что обсуждать больше нечего, — именно такие слова звучат, пока все ожидают реакции США и Ирана на документ, который ЕС назвал окончательной версией соглашения, предназначенного для восстановления подписанной в 2015 году «ядерной сделки».

В Госдепе Ирану порекомендовали не искушать судьбу.





НЕД ПРАЙС, официальный представитель Государстввенного департамента США: Достичь соблюдения условий СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий. — ИноТВ) с обеих сторон получится лишь в том случае, если Иран прекратит выдвигать неприемлемые требования, которые выходят за рамки этого соглашения. Такие требования мы уже давно расцениваем как неадекватные.

Черновую версию предложений ЕС составил на прошлой неделе — в Брюсселе тогда заявляли, что пространства для манёвра, дабы вести переговоры и искать компромиссы, уже не осталось. Блок больше года активно способствовал ведению перегоров, пытаясь спасти СВПД, который был аннулирован в 2018 году после того, как тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения.

На сей раз Иран требует, чтобы ему предоставили юридические гарантии того, что никакая другая президентская администрация США не сможет выйти из сделки после того, как её восстановят. Этот момент, впрочем, может оказаться весьма каверзным, поскольку СВПД юридически обязывающей силы не имеет.

ХОСЕЙН АМИР АБДОЛЛАХИЯН, министр иностранных дел Ирана: Если Америка покажет, что способна проявлять гибкость и реалистично смотрит на вещи, то в течение ближайших дней мы, вероятно, достигнем соглашения. Если же нет — это не конец света.

СВПД наклаывает ограничения на ядерную программу в обмен на ослабление санкций против Тегерана со стороны США, ЕС и ООН. Эксперты говорят, что веские причины сохранять соглашение есть и у Тегерана, и у Вашингтона — но признают при этом, что идти на уступки для восстановления сделки не готова ни та, ни другая сторона.

Дата выхода в эфир 16 агуста 2022 года.