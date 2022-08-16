Трендовые тенденции осени-2022: модные прически и окрашивания, которые будут доминировать в сезон

Пока на улице лето, нам не хочется думать о холодных осенних и зимних месяцах. Однако уже сейчас стилисты рассказали о том, какие прически и цвета волос будут доминировать осенью 2022 года. Будь то ретро-боб, каскадная стрижка, теплый медово-красный или клубнично-коричневый цвет волос – каждая модница сможет выбрать для себя просто идеальный вариант. Вот несколько отличных решений.

Тупой боб

Несмотря на активное появление новых модных трендов, ретро-тенденции все время возвращаются. Тупой боб в стиле 90-х годов снова в моде.

В отличие от классического боба, волосы не доходят до подбородка и подстрижены прямо. Слои здесь совершенно неуместны. Такая стрижка придает волосам дополнительную динамику и делает прическу более объемной и живой.

Лучше всего такая прическа смотрится, когда волосы распущены.

Ступенчатая стрижка

Все мы хорошо знаем культовую прическу Рэйчел Грин. Такая стрижка сейчас пользуется большим спросом, и это самый настоящий тренд 2022 года.

Ступенчатая прическа выглядит просто невероятно, а также привлекает к себе внимание.

Для такой стрижки характерно наличие нескольких уровней прядей, которые отлично сочетаются вместе с ровной густой челкой.

Получается роскошный, женственный и шикарный образ. Это идеальный компромисс между элегантностью и непринужденностью.

Твидовое окрашивание

Элегантный, шикарный и благородный твид является неподвластным времени. Это самая настоящая классика, которая прочно заняла место в нашем образе.

Твидовое окрашивание подразумевает под собой создание нескольких красивых бликов на волосах, которые придают прядям многомерный вид и сияющий блеск.

Осенью 2022 года нужно сделать основной упор на натуральность. Такое окрашивание просто идеально подходит для тех, кто хочет легкого изменения своего образа.

В зависимости от выбранного оттенка, блики от светло-русого до медово-золотистого распределяются красиво по прядям, что создает дополнительный визуальный объем.

Брюнеткам идеально подойдут светло-коричневые блики. Несмотря на то что все еще присутствует контраст, однако он довольно мягкий и сдержанный.

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Контурирование волос

Это отличный способ заставить наше лицо буквально сиять при помощи правильного расположения бликов на волосах. В отличие от классического мелирования цвет наносится без фольги, просто тонкой кистью. Это делает окрашивание более тонким и естественным.

Чтобы подчеркнуть и улучшить цвет лица, нужно выбрать оттенок, который будет примерно на 2 тона светлее натурального цвета волос. Контурирование идеально подходит для того, чтобы скрыть недостатки и выгодно подчеркнуть определенные выигрышные зоны.

Клубнично-каштановый цвет волос

Если летом на первом плане были светлые оттенки, то осенью 2022 года будут преобладать более темные тона.

Шоколад и клубника – довольно выигрышное и интересное сочетание. В итоге получается романтичный и игривый образ. Это более темная версия клубничного блонда.

Для создания желаемого образа на темные пряди наносятся различные оттенки розового, чтобы создать многомерный образ.

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Это трендовое окрашивание осени 2022 года, которое заставляет каштановые волосы буквально сиять. Это идеальный выбор для брюнеток, которые хотят немного измениться, но при этом оставаться в своей естественной цветовой палитре.

Медно-красные тона

Рыжие волосы привлекают к себе внимание и делают заявление своим красивым и ярким оттенком. В этом году популярностью будет пользоваться оттенок теплая медь. Это одно из самых популярных окрашиваний волос на осень 2022 года.

Цвет волос состоит из разных акцентов и мягких золотистых тонов. Этот модный оттенок просто идеально подходит всем тем, кто считает рыжие волосы красивыми.

Медь особенно красиво смотрится на женщинах с бледной кожей. Такой оттенок подчеркнет красоту волос.

Аксессуары для волос

В этом году в моду снова возвращаются аксессуары в стиле ретро 90-х годов. Отличным решением станут заколки-бабочки, крабики и многие другие интересные украшения. Такие аксессуары помогут придать даже самой простой прическе просто невероятный и очень стильный вид.