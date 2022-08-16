 

Guardian – 95-летняя актриса Джина Лоллобриджида баллотируется в сенат Италии

16.08.2022, 4:15, Разное
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Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида решила баллотироваться в сенат страны от партии, которая придерживается евроскептических взглядов, передаёт The Guardian. По словам 95-летний Лоллобриджиды, решение участвовать в выборах связано с тем, что ей «надоели ссорящиеся политики».


АР

Легенда итальянского кино Джина Лоллобриджида заявила, что решила участвовать в выборах в сенат Италии в следующем месяце, потому что ей «надоели ссорящиеся политики», сообщает The Guardian.

Лоллобриджида, которой в июле исполнилось 95 лет, надеется стать сенатором от партии «Суверенная и народная Италия», которая придерживается евроскептических взглядов и выступает против поставок оружия Украине и «воинствующего атлантизма».

По словам актрисы, её вдохновляет Махатма Ганди за его «образ действий, за его ненасилие» и она была «большим другом» первой женщины-премьер-министра Индии Индиры Ганди. «Я виделась с ней каждый раз, когда она приезжала в Рим. Она была необыкновенной женщиной», — рассказала Лоллобриджида.

В июле актриса, известная по таким фильмам, как «Собор Парижской Богоматери» и «Соломон и Шеба», заявила, что «полна решимости оставаться творческой личностью», и теперь хочет использовать часть этой энергии «для важных дел, особенно для моей страны».

Ранее Лоллобриджида пыталась войти в политику в 1999 году, когда она участвовала в выборах в Европейский парламент в качестве кандидата от Демократической партии во главе с Романо Проди. Однако в январе этого года Верховный суд Италиипосчитал, что актрисе нужен опекун, который будет защищать её имущество.

На прошлой неделе о намерении баллотироваться в сенаторы заявил также 85-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, пишет The Guardian.


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