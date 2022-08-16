Американский публицист – Байден прячется от американского народа

Пока простым американцам по-прежнему приходится ощущать на себе последствия мощнейшей инфляции, Джо Байден отдыхает: журналисты обнаружили президента США на пляже в Северной Каролине во время велопрогулки — но общаться с ними он не стал, передаёт Fox News. Как заявил в эфире канала публицист Эшли Риндсберг, такое поведение — большая ошибка американского лидера, поскольку складывается впечатление, что он просто скрывается от народа, перед которым должен держать ответ.

А тем временем пресс-секретарю Белого дома пришлось отвечать на вопросы о рейтинге президента Байдена, который на этой неделе отдыхает у моря в особняке стоимостью 20 миллионов долларов. И ответила она на них вот так:

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Знаете, мы уже это проговаривали — нам всё понятно, мы понимаем, как сейчас приходится американскому народу. И это — наш главный приоритет. Инфляция вот уже некоторое время остаётся для нашего президента задачей номер один.

А со мной на связи — Эшли Риндсберг. Доброе утро, Эшли! Итак, Карин Жан-Пьер говорит: «Мы всё понимаем, люди недовольны» — а затем, чуть дальше в этом интервью, заявляет: «А, кстати, Байден в 2024 году будет снова выдвигаться на президентский пост». Как Вы такое прокомментируете?

ЭШЛИ РИНДСБЕРГ, публицист, автор книги «Серая леди подмигнула»: Думаю, что они, может, и понимают, что происходит, — но что-то не похоже, чтобы происходящее их как-то заботило. Ну то есть Вы вот только что отметили, что Байден сейчас проводит отпуск в доме стоимостью 20 миллионов — и за него, конечно, можно только порадоваться, но у всех остальных в стране перспективы не слишком радужные.

А лидер должен производить впечатление человека, который на твоей стороне и понимает то, через что тебе приходится проходить, причём понимает сейчас, а не 50 лет назад, когда ещё ребёнком был. Но от него такого посыла не ощущается, и, как мне кажется, это оттого, что ему на самом деле просто всё равно.

Да, президент действительно сейчас в отпуске — и во время прогулки по пляжу наткнулся на журналистов. Вот, послушайте, как проходила их беседа.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, Вы с нами не поговорите?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Не поговорю. Вам всем надо сходить в купальники переодеться.

В общем, он там пошутил — а тем временем обыскивают резиденцию бывшего президента в Мар-а-Лаго, мы вспоминаем вывод войск из Афганистана по случаю его безрадостной годовщины, развиваются многие сюжеты новостей, срочно требующие внимания… А президент — катается на велосипеде по пляжу. И ведь его уже раньше критиковали за то, что он уклонялся от вопросов журналистов.

ЭШЛИ РИНДСБЕРГ: Думаю, это — явное свидетельство того, что его «кураторы» страшно боятся, что Байден сам подойдёт к микрофону, а потому делают всё возможное, чтобы его к нему не подпускать — причём ровно в тот момент, когда нам всем нужно, чтобы президент США повёл за собой страну и объяснил нам, что к чему. А ведь мы такое видели в исполнении прошлых президентов — как демократов, так и республиканцев; они не утаивали плохие новости и сразу говорили: «Времена сейчас тяжёлые, и нам надо смотреть фактам в лицо». Они садились за стол в Овальном кабинете и честно объясняли американскому народу, что будет дальше.



Байден же в такой ситуации катается на велосипеде по пляжу в Южной Каролине, скрываясь от репортёров — и, по сути, от американских граждан. Мне кажется, что более серьёзный вопрос здесь как раз в этом и заключается: президенту нельзя скрываться от народа, перед которым он держит ответ. И это, на мой взгляд, одна из множества ошибок, которые на наших глазах продолжает допускать администрация Байдена.

Дата выхода в эфир 15 августа 2022 года.