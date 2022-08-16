Мнение: Вредительство в Литве, борьба с русским языком в Латвии и бензиновые предатели в Финляндии

1. Литовские власти никак не угомонятся. Ранее под давлением Евросоюза они сняли сухопутную блокаду Калининграда, открыв таможни для российского грузового транспорта. Но поскольку в Вильнюсе сидят американские марионетки, которым ЕС не указ, теперь они будут пытаться подорвать транзит другим способом (ссылка):



Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях. Об этом заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене, передает РИА Новости.

«”Шяуляй банк” с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», — сказала она.

28 июля «Шяуляй банк» уже предупреждал, что прекратит проведение банковских операций с Россией с 1 сентября. Глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь назвал это решение вторым ударом по грузовому транзиту.

2. В Латвии продолжают угнетать русский язык, несмотря на то, что он является основным для 40% населения (ссылка):



Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. <…>

“Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык”, – заявил Борданс агентству Delfi. <…>

“На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах… Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах”, – сказал Борданс.

Министр добавил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. “Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского Союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать”, – сказал Борданс.

В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% – русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

Вот такие вот европейские ценности, такая вот защита прав меньшинств.

Также сейм Латвии на днях объявил Россию «спонсором терроризма» (ссылка). Интересный прецедент, который открывает всем желающим возможность объявить спонсорами терроризма США и Евросоюз, которые везде, где только могут, поддерживают сепаратизм и госперевороты, а также финансируют и снабжают оружием множество вооружённых группировок за рубежом.

3. В Финляндии начали выискивать «врагов народа» (ссылка):

Финское общество расходится во мнениях относительно поездок в Россию для заправки автомобиля, многие склонны считать это госизменой, говорится в сюжете телеканала YLE.

Некоторые финны приравнивают заправку в России к госизмене и финансированию чужой армии, а кто-то считает необходимым принять это как необходимость.

По словам Сирпы Лауримо, недавно получившей второе гражданство – российское, – такая мера помогает экономить до 240 евро в месяц за три машины. Она отметила, что намерена продолжать эту практику.

По данным телеканала, многие “топливные туристы” являются обладателями двойного гражданства и ездят в Россию к родственникам.

Некоторым финнам не нравится идея покупки бензина в России и “финансирования Путина”, но из-за высокой стоимости топлива им приходится идти на такой шаг.

Некоторые же предпочитают держаться принципиальной позиции, даже несмотря на вред себе. К таким относится Анна Ярвелин.

Отмечается, что женщина пошла на принцип и отказалась ездить в Россию, чтобы заправиться, решив экономить на других вещах.