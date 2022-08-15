Как рассталась с Егором Кридом, и как разрушила первый брак Игоря Сивова. Личная жизнь Нюши

Конкурс “СТС зажигает звезду” принес артистке известность. После этого она завоевала большую популярность благодаря своим ритмичным поп-хитам. Личная жизнь Нюши также развивалась стремительно: она долго встречалась с Егором Кридом, но в итоге влюбилась и вышла замуж за Игоря Сивова.

Нюша стала суперзвездой благодаря своим синглам “Вою на луну” и “Выбирать чудо”. На всех дискотеках звучали ее песни, а клипы транслировались по всем крупным телеканалам. Она была талантливой исполнительницей, у которой появлялось все больше поклонников, поэтому ей было все труднее скрывать свою личную жизнь от СМИ.

Самым известным ухажером певицы был Егор Крид. Однако в то время он только начинал свою карьеру в шоу-бизнесе, поэтому история их союза стала известна общественности только после громкого разрыва. Некоторые члены фан-клуба надеялись на воссоединение Егора Крида и Нюши.

Мечте всех поклонников не суждено было сбыться. Хотя музыкантам удалось зарыть топор войны и записать совместную песню, певица до сих пор не забыла своего бывшего бойфренда. Свой 32-й день рождения певица отметит 15 августа вместе с мужем Игорем Сивовым. Не будем забывать, как артистка обрела славу, настоящую любовь и семью.

Анна Шурочкина впоследствии стала известна как Нюша. Она родилась в музыкальной семье. Ее мама, Ирина Владимировна, в детстве была певицей в рок-группе, а отец, Владимир Вячеславович, известен всем поклонникам “Ласкового мая”. Аня была совсем маленькой девочкой, когда ее родители развелись. Однако ее отец дал понять, что не оставит ее. Мужчина привел наследницу в студию с самого детства. В восемь лет она уже записала свою первую композицию. В мире шоу-бизнеса Шурочкин был ее наставником, главным советчиком и продюсером.

Анне было 12 лет, когда она выступила на сцене с группой “Гризли”, однако никакого музыкального образования, кроме сольфеджио и незаконченного курса игры на фортепиано, она не получила. Несмотря на это, подросток продолжала писать собственные песни. Нюша начала свою карьеру на английском языке. Кельнская продюсерская компания предложила Нюше контракт. Шурочкина не была озабочена международной карьерой: она хотела покорить отечественную сцену.