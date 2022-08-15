Мнение: Обмеление рек в Европе, польза потепления для рыбалки и виды на урожай

Они — негодовал Достоевский, — там пишут о нашем народе: «дик и невежествен… не чета европейскому…». Да наш народ — святой в сравнении с тамошним! Наш народ еще никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе, мне самому юноши на улицах делали гнуснейшие предложения… Отвратительные, противоестественные пороки — и открыто для всех, и это никого не возмущает.

А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для нашего народа тут смертный грех, а там это — в нравах, простая привычка, — и больше ничего. И эту-то «цивилизацию» хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с ними, — не уступлю.

— Но ведь не эту же именно цивилизацию хотят перенести к нам, Федор Михайлович! — не вытерпела, помню, вставила я.

— Да непременно все ту же самую! — с ожесточением подхватил он. — Потому что другой никакой и нет… Начинается эта пересадка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлением…» (источник).

Прав, прав был Фёдор Михайлович. И потому, вероятно, природа снова играет на стороне России против ополчившихся на нас европейцев. В 1812 и 1941 годах нам помогал Генерал Мороз, а теперь помогает Генерал Жара. Из-за небывалой жары жители Западной Европы уже не просто вынуждены тратить больше газа на кондиционирование, но и рискуют остаться без воды.

Европейские реки обмелели до уровня, невиданного за столетия. На заглавной фотографии вы видите, что осталось от Луары – главной реки Франции. А если пройдёте по ссылке и прокрутите галерею, то сможете ужаснуться падением уровня воды в Рейне, Дунае и Эльбе (ссылка). Эксперты предупреждают, что дальше будет хуже (ссылка):



Оставшуюся без прежних объемов поставок российского газа Европу добьют обмеление рек и рекордная засуха. Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что вскоре из-за жары начнет высыхать Рейн, что приведет к перебоям поставок по этой водной артерии. «Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», — говорится в материале.

В некоторых местах из-под воды уже стали видны старинные надписи, предупреждающие о катастрофе (ссылка)

Уровень воды в европейских реках достиг небывало низкого уровня из-за засухи. Очень яркое подтверждение этому — появление “голодных камней” в Чехии, Нидерландах и Германии.

В средние века они служили маркерами критического понижения воды, что предвещало голод. Теперь эти камни полностью проступили из-под воды. На одном из них, установленном по течению Эльбы, написано: «Если ты увидишь меня, плачь».

При таком уровне воды, как сейчас в Луаре, невозможна ни нормальная работа речного транспорта, ни полноценный туризм. А если бедствие затянется, то без воды начнёт останавливаться промышленность, нечем будет охлаждать ядерные электростанции, нечем будет мыться и нечего пить.

С другой стороны, сам собой отпадёт крайне злободневный для европейцев вопрос о подогреве воды. Если воды не будет, то и подогревать будет нечего: можно больше не стесняться и не высчитывать лишние евро за газ. Придётся мыться песком, как бедуины в Сахаре и Аравии. Вероятно, песок будут добывать из тех же обмелевших рек.

Если говорить серьёзно, то превращение Европы в засушливый пустынный регион представляет угрозу и для России. Во-первых, к нам ринутся миллионы климатических беженцев, изголодавшихся по нормальному дешёвому питью и мытью. Во-вторых, российские реки также могут начать сильно мелеть в летний период.

Впрочем, даже если эта проблема и коснётся нас, мы имеем ряд преимуществ. Северная часть Европейской России довольно прохладная и влажная, здесь обмеление рек крайне маловероятно. Южная часть – это и так засушливая степь, здесь уже давно привыкли решать вопросы орошения прудами, каналами и прочими ирригационными системами.

Самое главное, у России огромная территория и низкая плотность населения. Мы можем позволить себе построить множество водохранилищ и запасать там воду, спасаясь таким образом от засух и обмеления. А вот в Европе свободной земли мало, и европейцам придётся серьёзно потесниться, чтобы где-то хранить запасы драгоценной влаги.

2. Пока что потепление несёт России намного больше плюсов, чем минусов. В частности, растёт биопродуктивность наших рек и морей, мы сможем добывать больше рыбы (ссылка):



Декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов предсказал, что объемы добычи рыбы вырастут из-за глобального потепления. Позитивное последствие подобного явления для промышленной отрасли ученый-океанолог назвал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Добролюбова, рыбу можно будет ловить в Карском море и других районах, где этого никогда не делали прежде. «Северный морской путь освобождается, но увеличивается высота волн, потому что открытого пространства становится больше. Для навигации какие-то вопросы легче будет решать», — добавил ученый.

3. Также, несмотря на западноевропейскую засуху, с российским сельским хозяйством всё просто отлично. Урожай этого года, как ожидается, будет лучшим за всю историю страны (ссылка):

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай зерновых в России в 2022 году будет рекордным и составит около 145 миллионов тонн. Об этом заявил директор института Дмитрий Рылько в разговоре с ТАСС.

Отмечается, что урожай зерновых за 2021-й составил 121,3 миллиона тонн.

По мнению эксперта, урожай пшеницы в этом году, как предсказывается, может достичь 95 миллионов тонн. Это на 19 миллионов тонн больше, чем в прошлом году (тогда собрали 76 миллионов тонн пшеницы).

До окончания жатвы осталось уже немного, и если прогноз оправдается, то мы без проблем сможем накормить бедные страны Африки и Азии. Главное, чтобы Запад не мешал нам вывозить зерно.

В общем, если мы сможем эффективно решать проблемы с водой и орошением на юге страны, глобальное потепление пойдёт России на пользу. А европейцы пускай выпутываются сами. Нет никакой гарантии, что их зелёные инициативы в принципе могут заметно повлиять на долгосрочные периодические колебания климата, и уж тем более нам нет никакого резона сотрудничать с европейскими зелёными в нынешней ситуации, когда страны Европы ведут себя столь агрессивно.