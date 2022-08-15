 

Мамин паспорт, папин галстук – вот и маленький костер: в Приднестровье ребенок спалил дом

15.08.2022, 20:55, Разное
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“Мамин паспорт, папин галстук – вот и маленький костер. Если тапочки подкинуть Или веник подложить Можно целый стул зажарить, В тумбочке сварить уху”, – писал Григорий Остер в своей книжке “Вредные советы”.

Семилетняя девочка из города Бендеры решила поджечь свои игрушки, а в результате спалила многоэтажный дом. “Там были бумажка, игрушка, вещи мои и мамины. Все загорелось!” – приводит слова девочки Пятый канал.

В результате пожара пострадали шесть человек, один находится в реанимации. Возгорание затронуло весь подъезд на 36 квартир. Как сообщает телеканал “360”, мать девочки сначала пыталась самостоятельно потушить огонь, но он слишком быстро распространялся. В итоге семья выбежала на улицу.


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