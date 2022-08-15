 

Мэра Киева Виталия Кличко бросила жена после 25 лет брака

15.08.2022, 20:55, Разное
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Об этом политик сообщил сам. Сейчас пара находится в процессе развода. Как отмечает телеканал “360”, супруги уже давно не живут вместе.

Наталья бросила Виталия Кличко в Киеве, а сама уже несколько лет проживает в Германии. По словам мэра, желание официально оформить расставание стало обоюдным.

“Это давно не является секретом для всех”, – цитирует экс-боксера Общественная служба новостей.

Напомним, у Виталия Кличко с супругой трое детей, брак был заключен в 1996 году.


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