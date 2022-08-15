Мэра Киева Виталия Кличко бросила жена после 25 лет брака
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Об этом политик сообщил сам. Сейчас пара находится в процессе развода. Как отмечает телеканал “360”, супруги уже давно не живут вместе.
Наталья бросила Виталия Кличко в Киеве, а сама уже несколько лет проживает в Германии. По словам мэра, желание официально оформить расставание стало обоюдным.
“Это давно не является секретом для всех”, – цитирует экс-боксера Общественная служба новостей.
Напомним, у Виталия Кличко с супругой трое детей, брак был заключен в 1996 году.
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