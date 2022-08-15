С отложным воротником, джинсовая и в полоску: стильные рубашки, которые можно смело носить вместо куртки в прохладную погоду

Что носить в межсезонье, когда уже не жарко, но и не холодно настолько, чтобы утепляться с помощью куртки или пальто? В таком случае стоит рассмотреть рубашку вместо верхней одежды. В таким изделием можно создать немало эффектных образов. Вдохновляемся идеями.

С отложным воротником

Рубашка с отложным воротником добавляет любому образу изысканности и элегантности. Лучше всего она сочетается с брюками прямого кроя — особенно если сделана из хлопка или из трикотажа. Вы также можете рассмотреть вариант сочетание такой рубашки с кожаной юбкой, ведь изделия из кожи в предстоящем сезоне будут весьма актуальны.

Джинсовая

Для создания образа в уличном и повседневном стиле обратите внимание на джинсовую рубашку. Изделие из синего денима, с потертостями, с карманами хорошо смотрится с темным низом: например, с черной юбкой или брюками.

Но вы также можете рассмотреть рубашку из черного денима. Удачное сочетание — с белоснежными брюками или джинсами. Образ получается сдержанный и строгий, но с ноткой неформальности.

В полоску

Чем хорош принт в вертикальную полоску? Тем, что он выгодно стройнит. Рубашка из хлопка с таким рисунком в сочетании с белоснежными брюками — прекрасный вариант для повседневного ношения. Причем в таком наряде можно оправиться как на встречу с друзьями и на шопинг, так и на работу. Чтобы сделать лук более женственным, подчеркните талию с помощью пояса. Рубашка тогда будет чем-то наподобие туники, скрывающей бедра. В качестве обуви подойдут кеды, кроссовки, лоферы.

В клетку

Вся одежда в клетку в моде весь год. Это универсальная расцветка, благодаря которой можно создать образ в любом стиле. Если нужен эффектный уличный лук, тогда рассмотрите фланелевую рубашку. Материал изделия достаточно плотный, приятный на ощупь — в такой одежде вы точно не замерзнете. Фланелевую рубашку можно комбинировать с любыми джинсами и брюками, а также с платьями и с юбками. Если надеваете юбку, то отдавайте предпочтение мини. Футболку заправляйте в юбку, а рубашка пусть будет навыпуск. Из обуви лучше всего подойдут ботинки на массивной подошве в мужском стиле. Они добавят в образ нотку брутальности.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

С растительным принтом

Из актуальным расцветок можно также выделить растительный принт. Рубашка с таким рисунком помогает создать романтичный образ. Эффектно смотрится комплект из брюк и рубашки с растительным орнаментом. Но если нет возможности приобрести готовый костюм, тогда сочетайте рубашку с черными брюками или джинсами скинни. Под низ можно надеть кружевной топ, водолазку или футболку.

Укороченная

Если вам нравятся экстравагантные образы в стиле кэжуал, тогда обратите внимание на укороченную рубашку. Под низ можно надеть кроп-топ. В качестве низа будут уместны брюки с высокой талией наподобие кюлотов или палаццо. Они свободного кроя и чуть расклешенные книзу. Укороченная рубашка также хорошо смотрится с льняными брюками. Стильный вариант – комбинация такого изделия с брюками прямого кроя с низкой посадкой. Тогда можно будет похвастаться плоским животом и отличным прессом, если позволяет фигура.

Как вариант, можно рассмотреть сочетание укороченной рубашки с теннисной юбкой мини. В таком случае подойдет либо спортивная обувь, либо массивные ботинки.

В стиле колор-блок

Колор-блок — это техника совмещения двух-трех цветов в одном образе. Чтобы не подбирать изделия разных оттенков, можете поступить проще и взять разноцветную рубашку. Например, где есть сочетание розового, фиолетового и салатового.

Брюки в данном случае пусть будут однотонными и обязательно светлыми. Если не хотите брать белоснежные штаны, то рассмотрите цвет слоновой кости, молочный или жемчужный оттенок.