Челки 2022 на волосы средней длины: тенденции и критерии выбора модного варианта

Прически средней длины считаются универсальными. Если вы хотите добавить им больше красоты и стиля, то сделайте челку. Это самый простой способ изменения образа. Но многие женщины затрудняются в выборе типа челки. Как подобрать этот элемент прически? В статье мы расскажем о модных тенденциях и критериях выбора челки для волос средней длины.

Зачем нужна челка

Стрижки средней длины наиболее востребованы. Они элегантны и просты в обслуживании, а также подходят женщинам с разной формой лица.

Челка делает прическу средней длины более пышной. Эта деталь также помогает скрыть имеющиеся недостатки. Она маскирует слишком высокий лоб или морщины. Вы можете варьировать ее длину в соответствии с вашими потребностями.

Далее мы приведем несколько модных вариантов челки для шевелюры средней длины.

Волнистая

Многие женщины с волнистыми волосами избегают носить челку. Однако на вьющихся прядях она выглядит естественно и непринужденно.

Волнистая челка подходит для любого случая. Вы всегда можете ее разгладить или изменить. Такой элемент прически можно укладывать разными способами.

Боковая

Боковая челка идеально подходит для стрижки боб средней длины. Это очень стильный вариант, который легко поддерживать. Вы можете по-разному укладывать эту прическу и даже собирать волосы в конский хвост.

Боковая челка имеет одно очень важное преимущество. Она идеально подходит для круглолицых женщин. Волосы на лбу, зачесанные набок, визуально удлиняют черты лица и вытягивают овал.

Небрежная

Небрежная челка стала одним из трендов 2022 года. Она обрамляет лицо, достигая линии бровей.

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Такая челка подходит не всем женщинам. Вам нужно привыкнуть к большой длине прядей на лбу. Если такой вариант кажется вам некомфортным, то лучше выбрать челку меньшей длины.

Прямая

Если вам нравятся прически, подчеркивающие вашу индивидуальность, то попробуйте стрижку средней длины с прямой челкой. Она подойдет обладательницам гладких волос и круглой или овальной формы лица.

Прямая челка подчеркивает особенности лица и макияж. Она идет женщинам с тонкими и правильными чертами. Если у вас крупный нос или глубоко посаженные глаза, то лучше выбрать другой вариант прически.

Перед созданием прямой челки следует проконсультироваться со стилистом, так как такая прическа подходит не всем.

Челка-шторка

Челка-шторка стала одним из самых модных трендов 2022 года. Она имеет более короткую длину в центральной части, а по бокам опускается с двух сторон. Такие пряди красиво обрамляют лицо. Это утонченный и женственный вариант челки.

Вы можете носить “шторку” двумя способами – разделить ее на две половинки или открыть лоб и смешать передние пряди с боковыми. В любом случае она смягчит черты и сделает их более нежными.

Челка-шторка – удобный и практичный вариант. Она не требует сложного обслуживания и долгого расчесывания. Чтобы красиво уложить передние пряди, используйте фен и формовочную щетку. Если вы хотите подчеркнуть текстуру волос, то перед укладкой нанесите на них специальный спрей.

Заключение

Прически средней длины с челкой идут многим женщинам. Они разнообразны, и вы всегда можете подобрать вариант, идеально подходящий для вашего лица.