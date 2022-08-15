Мнение: Россия, Китай и вызов американской гегемонии

Рефлексия из Египта на тему транформации текущего миропорядка из однополярного в многополярным.

Россия, Китай и вызов американской гегемонии

Москва временно вывела свои ядерные объекты из-под инспекций США в рамках ДСНВ-3, который был подписан на пять лет до февраля 2026 года. Как заявляет российский МИД, к этой мере прибегли вынужденно вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Москву права на осуществление инспекций на американской территории.

Из-за санкций воздушное пространство стран-союзников Вашингтона закрыто для российских самолетов, на которых могли бы прилететь инспекторы. Они де-факто лишают Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах. Следовательно, выполнение предусмотренного договором обязательства о взаимных инспекциях не представляется возможным и создает односторонние преимущества для Вашингтона, с чем Москва не может согласиться.

Договор дает право обеим сторонам проводить согласованные проверки стратегических вооружений противоположной стороны "на месте". Он предусматривает 18 инспекций в год: 10 проводится непосредственно на базах межконтинентальных баллистических ракет (МБР), базах подводных лодок с БРПЛ и авиабазах, а оставшиеся 8 в местах загрузки МБР, в местах ремонта, местах складского хранения, местах переоборудования или ликвидации, местах обучения и на испытательных полигонах.

Стороны обязаны сообщать о любых изменениях в указанном соглашении. Обмен информацией происходит два раза в год (в марте и сентябре). Приостановка инспекций ставит под угрозу контроль над ядерными вооружениями. Она свидетельствует об эскалации напряженности, с одной стороны, и вызывает много вопросов относительно глобальной безопасности, с другой.

Российская позиция связана с нынешними реалиями. Речь в первую очередь идет о спецоперации на Украине и стратегии Запада по изоляции Москвы. Россия обратила санкции против Запада. Она нанесла ответный удар по американским и европейским интересам, доказала неэффективность ограничительных мер и продемонстрировала способность их обойти.

Необходимо отметить ещё одно важное последствие украинского кризиса, которое напрямую связано с глобальной безопасностью и основано на взаимном контроле над оборонной мощью двух крупнейших ядерных держав. Речь идет о планах по сокращению ядерных вооружений и других обязательствах, изложенных в ДСНВ-3. Если будет нарушено одно из важнейших обязательств ДСНВ-3 в ходе военной операции на Украине, это может привести к ядерной конфронтации, кто бы ни был инициатором применения этого разрушительного оружия.

Решение Москвы приостановить допуск инспекторов США на свои ядерные военные объекты и невозможность проведения инспекций на американских объектах открывают дверь для взаимных обвинений в нарушении положений ДСНВ-3. Это усиливает недоверие между странами в отношении принципа ядерного сдерживания. Администрация Трампа ранее обвиняла Россию в нарушении положений ДСНВ-3 и ДРСМД, из которого США фактически вышли в августе 2019 года.

Иными словами, приостановка взаимных инспекций ядерных объектов США и России, на долю которых приходится 95% всего имеющегося в мире ядерного оружия, касается всего мира, а не только этих стран. Любые изменения в сокращении ядерного арсенала и средств доставки предоставляют возможность обеим странам развернуть производство новых ядерных боеголовок, гиперзвуковых ракетных комплексов с ядерными боеголовками или межконтинентальными баллистическими ракетами. Стороны не будут знать о местах дислокации нового вооружения, что грозит применением этого разрушительного оружия. Последствия негативно скажутся не только на США и России, но и на всем мире.

Российское решение носит символический, но весьма важный характер. Москва, несмотря на сильное экономическое, военное и пропагандистское давление со стороны Вашингтона и его союзников, занимает твердые позиции, руководствуясь собственными интересами. Она показала, что все еще способна наносить ответные удары, которые сотрясают как американскую, так и глобальную безопасность. Они открывают дверь для пересмотра принципов ядерного сдерживания, включая реструктуризацию международной системы в целом. Москва бросает вызов гегемонии США, которые имели большое политическое влияние и вмешивались в различные мировые кризисы. Америка теряет статус державы номер один в мире, а другие страны, в свою очередь, усердно работают над сокращением инструментов американской гегемонии.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно предупреждал Вашингтон и его союзников, что примет ответные меры в случае посягательства на принцип "одного Китая" и призывал прекратить провокационные действия на Тайване, но был проигнорирован. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все же посетила остров. Она поддержала местные власти, а также пообещала предоставить американское оружие и защитить Тайвань от Китая. Пекин раскритиковал визит Пелоси. Он расценил его как поддержку тайваньских сепаратистов во главе с правящей Демократической прогрессивной партией, которая стремится добиться независимости Тайваня, что угрожает территориальной целостности Китая. Более того, это является нарушением договоренностей и представляет собой серьезный вызов национальной безопасности Китая.

В ответ на провокационный визит Пелоси, Китай начал масштабные военные учения недалеко от Тайваня, что привело к пятидневной блокаде острова. Пекин проигнорировал призывы США остановить учения, как и их лживые слова о поддержке принципа "одного Китая". Китайская армия будет регулярно проводить военные учения вблизи Тайваня, которые Вашингтон считает своего рода симуляцией вторжения на остров. Маневры проходят в воздухе и на море. Китайские силы применяют боевые патроны, запускают ракеты большой дальности и военные самолеты в воздушном пространстве Тайваня.

Пекин принял несколько решений, которые сильно повлияют на экономику Тайваня и постепенно изолируют его от мировой экономики. Он прекратил импорт из 2600 тайваньских компаний, приостановил китайские инвестиции на Тайвань и тайваньские инвестиции на материковый Китай, совершил кибератаки на важные экономические объекты на острове, заблокировал морскую торговлю и провел военные учения в Тайваньском проливе. Эти меры направлены на разжигание напряженности между сторонниками отделения, с одной стороны, и сторонниками мирного диалога с Пекином, с другой.

Товарооборот Тайваня с материковым Китаем составил 126 миллиардов долларов в 2021 году, а с США и странами Европы не превысил 38 миллиардов долларов. Это показывает возможные последствия, которые могут возникнуть вследствие введения Китаем санкций против острова.

Пекин остановил военное сотрудничество с США и контакты с американскими представителями в рамках механизма по обеспечению безопасности на море. Он также приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и контакты в некоторых областях, включая проблемы с нелегальной иммиграцией, контролем за наркотрафиком и трансграничной преступностью. Решение китайских властей наносит удар по Вашингтону и открывает двери для пересмотра отношений. Пекин призывает США прекратить все официальные контакты с Тайванем, прекратить безответственные и ошибочные высказывания и предпринять конкретные действия для сохранения общего положения в китайско-американских отношениях. В противном случае кризис усугубится, что навредит обеим сторонам.

Китайская позиция о том, что США нагнетают напряженность в Тайваньском проливе и должны понести за это наказание, исходит из необходимости противостоять американской гегемонии и склонности американцев к безответственным односторонним действиям, которые подрывают основы международных отношений и провоцируют кризисы.

Китай и Россия едины в отношении политики Вашингтона, который не принимает во внимание права и интересы других. Они используют все имеющиеся у них преимущества по отдельности или в совместной координации, чтобы противостоять американцам. Москва и Пекин перестали призывать к становлению многополярного мира, а начали предпринимать реальные действия.

Конечно, США так просто не собираются сдаваться. Они разработают ответ, чтобы доказать, что их глобальная гегемония не пошатнулась. Время покажет, какая модель в итоге станет доминировать в мире – многополярная или однополярная. Вполне вероятно, что США спровоцируют множество кризисов, чтобы вовлечь Китай в крупные военные конфликты. Затем они наложат на него санкции и углубят российско-украинский кризис. Визит Пелоси на Тайвань говорит о том, что США готовы отказаться от принципа "одного Китая". А еженедельные поставки наступательного вооружения на Украину показывают другой аспект политики Вашингтона и его европейских союзников. Они стремятся усугубить затруднительное положение Москвы и президента Путина на Украине, а также продолжить расширение НАТО к российским границам. Об этом говорит принятие Финляндии и Швеции в альянс в рекордно короткие сроки.

Политика США, похоже, имеет несколько направлений. Американцы бросают вызов национальной безопасности Китая и его целостности, ускоряют темпы развития технологий искусственного интеллекта в гражданской и военной областях, увеличивают военное присутствие вблизи Тайваньского пролива, заключают с Тайванем сделки о поставках наступательного вооружения, работают над повышением товарооборота между Тайванем и западными странами, чтобы помешать Пекину изолировать остров от мировой экономики.

То, что происходит между тремя самыми сильными державами в мире похоже на теннисный матч. Игроки поочередно наносят удары, пока один из них не выиграет. Это займет некоторое время. Все признаки указывают на вероятность кардинальных изменений. Остальной мир должен готовиться к новой реальности и новым концепциям, а может быть к масштабным военным конфликтам и противостояниям, которые и рядом не стояли с украинским кризисом.

(с) Хассан Абу Талиб, консультант Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам"

https://inosmi.ru/20220814/gegemoniya-255494103.html – цинк

https://acpss.ahram.org.eg/News/17576.aspx# – оригинал на арабском

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