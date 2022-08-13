 

Бундесвер собирается покинуть Мали — страна теперь делает ставку на Россию

13.08.2022, 18:55, Разное
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Немецкий военный контингент в скором времени, вероятно, покинет территорию Мали, пишет Das Erste, со ссылкой на заявления немецких официальных лиц. Отмечается, что переходное правительство Мали делает ставку не на Германию или Францию, а на дружбу и сотрудничество с Россией.


AP

В столице Мали Бамако снова приземляются вертолёты и военные самолёты, но на сей раз они из России, пишет Das Erste. В минувшую среду президент переходного периода Мали Ассими Гойта провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным: в рамках этого разговора обе стороны подтвердили нацеленность на дружбу и сотрудничество.

При этом отношения Мали, раннее бывшей французской колонией, с Парижем, напротив, достигли низшей точки, пишет издание. «Правительство переходного периода требует от президента Макрона, наконец, прекратить его неоколониальную, патерналистскую и безответственную политику и понять, что малийцы могут сами о себе позаботиться», — приводит издание слова пресс-секретаря переходного правительства Абдулайе Майга.

В Мали также находится контингент немецких солдат, напоминает Das Erste, однако пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт намекнул, что он может быть полностью выведен из страны. Хебестрайт отметил, что бундесвер готов продолжать выполнять свои обязательства в рамках миротворческой миссии ООН в Мали, однако такая деятельность имеет смысл лишь в случае одобрения со стороны местного правительства.

По мнению руководителя офиса фонда Конрада Аденауэра в Бамако Ульфа Лессинга, позиция переходного правительства Мали очевидна. «Решение временно вывести немецкие войска из Мали логично, поскольку Мали никак не реагирует на предупреждения Германии. Сейчас всё выглядит так, что Мали делает ставку на Россию», — приводит издание слова Лессинга.

Das Erste напоминает, что бундесвер действует в рамках миротворческой миссии в Мали с 2013 года. На данный момент в стране ещё остаётся примерно тысяча немецких военных. 


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