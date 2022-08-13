Мнение: Спонсор

В МИДе РФ заявили, что признание России страной-спонсором терроризма будет означать пересечение точки невозврата и приведет к «самому серьезному сопутствующему ущербу вплоть до понижения уровня дипотношений или их разрыва».

Штатам, скорее всего, от такой угрозы не слишком жарко и уж точно не холодно. Скорее, наоборот.

Возникает определенная аналогия со второй войной в Ираке. На самом деле Саддам Хусейн попал под замес во второй раз достаточно случайно. Теракт 911 завершился победоносным вторжением в Афганистан и блестящей победой американского оружия. Настолько блестящей, что никто не успел ничего понять. При этом кризис, который и стал причиной, вызвавшей столь острый и беспрецедентный вариант решения, требовал огромных вливаний в американскую экономику, в первую очередь в ВПК, который должен был стать локомотивом выхода из истории, известной под именем «крах доткомов».

Стремительная победа в Афганистане и неубедительный масштаб противника не позволяли обосновать накачку ВПК триллионами. Да и шок, который поразил американцев после 11 сентября, был гораздо больше, чем уничтожение карикатурной Аль-Кайеды, хотя ее старательно накачивали разными ужасами.

Было решено усилить эффект и поднять градус через победу над хорошо известным врагом. Поэтому из-за печки снова вытащили Ирак, по-быстрому нарисовали картину с разными ужасами, причем очень грубо и топорно (всем известная пробирка Пауэлла), но там было не до красивого макияжа. В итоге была вторая война в Заливе и 911 был отработан до самого конца – в экономику вбросили колоссальные средства, и на несколько лет надули новый пузырь, который и лопнул в 2008 году, но это уже другая история.

Сегодня масштаб американского и глобального кризиса тоже огромен, а потому требуется враг – известный, большой и отмороженный на всю голову. Китай не подходит – он слишком большой, да и в лоб решать китайскую проблему не имеет никакого смысла. А вот полуживая Россия, выпотрошенная Путиным, находящаяся в полукоматозном состоянии, но продолжающая вызывать какие-то фантомные воспоминания о былой мощи – это самое то.

Долгий и нудный конфликт на Украине позволит Западу и Соединенным Штатам обосновывать почти любые решения и почти любые проблемы борьбой с Путиным. И неважно, насколько абсурдно будут выглядеть причинно-следственные цепочки. Байден, не моргнув глазом, уже назвал топливный кризис в Америке следствием событий на Украине. Пояснять, откуда одно вытекает из другого, он не стал, да и смысла нет.

Поэтому возможное объявление России спонсором терроризма очень даже укладывается в общую концепцию демонизации России для решения сугубо внутренних задач самих США. Тем более, что шансов победить в этом столкновении у умирающего путинского режима нет.

Кремлю, кстати, который тоже ищет вариант, на кого спихнуть все свои провалы, это в определенном смысле наруку. Правда, тогда под нож пойдут все вложения в США, в том числе и со стороны самой высшей российской знати, под вопросом встанет пребывание в Штатах (и вообще на Западе) огромного скопления разнообразной толпы родственников-детей-любовниц и челяди российских нуворишей. Но никто и не говорил, что будет легко и просто.

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