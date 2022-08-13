Newsweek – Болтона возмутило «низкое вознаграждение», которое предлагали за его убийство

Ветеран американской дипломатии Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе, похоже, с юмором воспринял сообщения о заговоре с целью покушения на его убийство. Комментируя эти новости в интервью CNN, Болтон заявил, что он прочитал соответствующий отчёт Министерства юстиции с большим интересом, но больше всего его смутила «низкая цена», которую, согласно этому отчёту, предложили заказчики потенциальным исполнителям преступления.



AP

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал сообщения о раскрытии предполагаемого заговора с целью его убийства, который якобы планировал член Корпуса стражей исламской революции Ирана Шахрам Пурсафи. Министерство юстиции США недавно обнародовало документы, касающиеся расследования по этому делу, пишет Newsweek.

Согласно опубликованным материалам этого дела, Пурсафи, также известный под именем Мехди Резайи, обвиняется в том, что он пытался организовать убийство Болтона либо в Вашингтоне (округ Колумбия), либо в Мэриленде. Министерство юстиции полагает, что этот заговор против Болтона мог быть «местью» за убийство американскими силами в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, поясняется в статье.

По версии следствия, Пурсафи первоначально предложил конфиденциальному источнику заплатить $250 тыс. за найм исполнителя с целью «устранения» Болтона 19 ноября 2021 года. Сообщается также, что позднее эта сумма была увеличена до $300 тыс.

Болтон занимал пост советника по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе с 2018 по 2019 год, однако после этого не раз критиковал его политику. Кроме того, Болтон регулярно призывал к «смене режима» в Иране. А в июле этого года публично заявил, что принимал участие в подготовке государственных переворотов в разных частях мира, спровоцировав активные дискуссии на этот счёт, отмечается в статье.

Комментируя сообщения о том, что Министерство юстиции США опубликовало подробный отчёт о ходе расследования предполагаемого покушения, Болтон заявил в интервью CNN, что по его мнению, сумма, которую мог бы заработать его потенциальный убийца, оказалась недостаточно высокой. «Ну, меня смутила низкая цена. Я думал, она могла бы быть выше. Но возможно, это можно объяснить сложностями с обменным курсом или чем-то подобным», — с юмором ответил Болтон.

«Я прочитал этот документ с большим интересом. Раньше я его не видел и не был в курсе многих деталей, которые в нём содержатся. Хотя, конечно же, давно имел общее представление об этой угрозе», — пояснил бывший советник по национальной безопасности в беседе с корреспондентом CNN.

Болтон также заявил, что хотя сейчас «многое нельзя сказать публично», однако бесспорно можно заявить о том, что Ираном до сих пор управляют «лжецы, террористы и враги Соединённых Штатов». Причём глобальная угроза с их стороны, по его мнению, только растёт. Кроме того, ветеран американской дипломатии раскритиковал перспективу повторного вступления США в «ядерную сделку» с Ираном, которая была аннулирована бывшим президентом Трампом, пишет Newsweek.