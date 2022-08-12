Times – в случае войны с Китаем Америку ждут катастрофические потери

Соединённые Штаты, согласно сценарию открытого конфликта с КНР, понесут тяжёлые потери и им понадобятся годы, чтобы восстановиться, предупреждает эксперт в интервью Times. По прогнозу аналитиков, США потеряют значительную часть флота и порядка 900 боевых самолётов, защищая Тайвань от Китая.



AP

Вашингтонский аналитический Центр стратегических и международных исследований делает вывод, что полномасштабный конфликт между Китаем и Соединёнными Штатами из-за «тайваньского кейса» приведет к катастрофическим потерям для американского морского флота и ВВС, пишет Times.

В статье приводятся данные, согласно которым совместными усилиями союзники смогут защитить остров, но за это придётся заплатить «чрезвычайно высокую цену». Уточняется, что анализ был опубликован после завершения крупномасштабных военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые стали реакцией на визит высокопоставленной американской чиновницы Н. Пелоси в Тайбэй. Издание сообщает, что по «сценарию» войны, созданному бывшими официальными лицами Пентагона, ВМС США и другими экспертами, китайские баллистические ракеты поразят значительную часть флотов США и Японии; что касается авиации, то по прогнозу, за месяц боевых действий Штаты потеряют до 900 боевых машин — то есть половину всех своих самолётов, хотя союзникам в ходе контратак и удастся потопить порядка 150 кораблей НОАК.

«Причина высоких потерь США кроется в том, что Штаты не смогут нанести массированный удар по силам КНР, прежде чем подойти к противнику вплотную», — отметил Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, в интервью Times. В статье подчеркивают, что аналитики американской стороны не учитывали фактор применения ядерного оружия в ходе потенциального конфликта, в отличие от некоторых китайских экспертов: например, полковник НОАК в отставке Юэ Ган заявил газете South China Morning Post, что Китай, в качестве меры сдерживания США и Японии, может применить ядерные бомбы.

При этом он сказал, что китайское командование на первом этапе скорее предпочтёт внезапную и стремительную атаку, воспользуется эффектом неожиданности, а не стратегией блокады острова, как это репетировалось во время недавних учений. Но в дальнейшем ВС КНР должны быть готовы блокировать Тайвань, чтобы не дать союзникам прийти ему на помощь.Тайвань, в ответ на действия КНР, провел очередные учения с боевыми стрельбами, а Пекин тем временем предостерег другие страны от подражания Пелоси, поскольку «это существенно подорвёт политическую основу для взаимодействия с Китаем», — цитирует Times министра иностранных дел КНР Ван И.

По сообщению издания, анализ кризисной ситуации провели и в Пентагоне, однако не обнародовали полученные выводы; более того, ещё в 2016 году Rand Corporation предсказала сторонам потенциального конфликта «крайне ощутимые военные потери», но оценка возможностей НОАК за шесть лет изменилась: КНР добилась значительного технического прогресса и создала арсенал баллистических ракет — это часть тактики сдерживания ударных групп авианосцев США и предотвращения их захода в район Южно-Китайского моря в случае войны. Во время последних военных учений НОАК 7-й флот ВМС США не подходил к Тайваньскому проливу, однако согласно «сценарию» аналитического центра, Штаты вмешаются в случае «китайской агрессии».

«Почти в каждом из сценариев войны США, Япония и Тайвань могут предотвратить оккупацию китайскими войсками острова. Однако они заплатят за это очень высокую цену… Соединённым Штатам, в силу низких темпов производства, потребуются годы, чтобы восстановиться. Другие страны, такие как РФ и Иран, могут воспользоваться слабостью США», — приводят слова Марка Канчиана Times.

В статье указано, что анализ не даёт оценку количества жертв или экономического ущерба Тайваню и в Китаю, однако в заключении авторы рассматривают варианты развития событий без участия Японии и с учётом промедления со стороны США: в таком случае вероятны удары КНР по американским военным кораблям, несущим дежурство в регионе, а также по военно-морским базам на Гуаме и, возможно, на Окинаве и в Кадене.

«Командование будет внимательно следить за изменением ситуации в проливе, продолжать учения и подготовку к боевым действиям, регулярно патрулировать Тайваньский пролив и решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность [Китая]», — цитирует Times представителя командования восточного театра военных действий НОАК Ши И.

