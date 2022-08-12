 

Скандалы: Шведы пытаются отомстить русским за Полтаву, а французы за Бородино

12.08.2022, 16:50, Разное
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Арестович раскрыл секретные детали переговоров министров обороны в Германии

Советник руководителя офиса украинского президента Олексий Арестович, конечно, сказочная птица-говорун. Он и в своих ежедневных интервью много чего пробалтывает. Но то, что он наговорил в своем вторничном интервью Дмитрию Гордону (признан иноагентом) — слова настоящего полковника. Нет, я знаю, что Арестович всего лишь подполковник украинской армии, и это звание получил только три месяца назад. Я о другом. Не знаю, какое звание у него в российской разведке, но, несмотря на это, требую присвоить ему полковника. Потому как его цитату надо напечатать большими буквами на отдельной бумаге, заламинировать и раздать каждому участнику СВО с российской стороны. Чтобы они помнили, о чем эта спецоперация.

«Гордон: Запад от нас устал?

Арестович: Это еще один интересный нарратив, который любят закинуть. Никто там ничего не устал. Резников (министр обороны Украины) специально просил передать к этому интервью. Он сказал: «Лёша, скажи следующее». Я спросил его: «Точно можно?» Он сказал следующее. Они на Рамштайне (встреча министров обороны стран Запада. — «МК») все пожимали руки, все. И говорили: «Пожалуйста, добейте гадину». Шведы добавляли — «за Полтаву», французы добавляли «за Бородино»,  и т.д., и т.д.

Г. — Немцы молчали?

А. — Немцы молчали, но подмигивали как бы. Добейте. Они просто говорят: «Наконец-то вы с ними покончите. Сделайте! Давайте вместе это все сделаем!» Конечно, политики не скажут это вслух, но в личном контакте… Это ж не просто слова, это министр обороны страны и сопровождающие лица».

Конечно, можно подумать, что Олексий просто пересмотрел «Брата 2» с эпичнейшей фразой Сухорукова «Вы мне еще за Севастополь ответите». Но зачем тогда примешивать к своим отнюдь не подростковым перверсиям министра обороны родного государства? Думаю я, что и правда немцы подмигивали. И удивляюсь, почему пшепюрки с их вечным нытьем про четыре раздела Польши не упомянуты.

Вадим Поэгли

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”


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