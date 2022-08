Мнение: Ukrainian Freedom Fund и американские поставки вооружений на Украину

Центральное место в координации и предоставлении американской военно-учебной помощи украинским силам безопасности через НПО занимает (https://ukrfreedomfund.org/) Ukrainian Freedom Fund, основанный в США еще в 2014 г., а с началом СВО получивший новый импульс. Для украинской стороны UFF является полезным посредником за пределами первых треков по линии военной помощи. Основатель и руководитель UFF – Эндрю Бэйн, бывший военнослужащий USMC, американский пиарщик, работавший в Киеве с начала 90-х (рекламное агентство Atlantic Group). Руководство Фонда укомплектовано американскими отставниками, а советник по стратегическим вопросам, Морган Уильямс является президентом Американо-украинского делового совета, который также используется (https://www.usubc.org/site/recent-news) в качестве трибуны для призывов к увеличению объемов военной помощи украинской стороне.

Через UFF обрабатываются запросы украинской стороны на поставки военной продукции и аккумулируются «частные пожертвования» (на самом деле их таковыми назвать трудно) американцев украинским силам безопасности.

Основные поставки UFF на Украину – экипировка и средства индивидуальной защиты, автомобильная техника военного назначения и разведывательные БПЛА. Помимо этого, UFF обеспечивает привлечение частных военных специалистов для обучения украинских сил безопасности на территории Украины по стандартным учебным модулям НАТО.

Еще одним важным направлением деятельности UFF является вербовка американских и не только отставников и адептов атлантизма, способных держать оружие в руках не всегда (https://www.youtube.com/watch?v=5ORJEgsg2lQ) в т.н. Интернациональный легион территориальной обороны Украины. В ходе рекрутинга боевикам предоставляется необходимое снаряжение и экипировка.

Приоритет при подборе UFF подрядчиков отдается небольшим компаниям, созданным американскими отставниками. Среди них уже ставшая известной благодаря необычному способу противопоставить себя российским силам ЧВК Mozart Group (https://www.themozartgroup.com/) во главе с отставником USMC Энди Милберном. Mozart Group проводит (https://www.theguardian.com/world/2022/aug/05/mozart-group-western-ex-military-training-ukrainian-recruits) для украинских сил безопасности курсы военной подготовки.

Как и присуще бойцам, прежде всего (https://t.me/rybar/31782), информационного фронта Бэйн и Милберн весной решили завести на YouTube подкаст (https://www.youtube.com/channel/UCRG4mp5xPhPSIq5iTPhVYJA) (Бодрийяр закуривает) под романтичным названием 🏳️‍🌈Two Marines In Kyiv. Однако что-то пошло не так и особого интереса призывы двух американских отставников раскошелиться на личные нужды украинского фронтира не снискали популярности.

Милберн, кстати, отличился (https://www.newsweek.com/im-former-us-marine-training-ukrainians-russians-worse-isis-1699415) такой цитатой: «I have a greater respect for the ethical behavior of the Islamic State than I do for the Russians».

Оба американца пытаются заработать на драматичном шоу, однако основным источником финансирования их инициатив на Украине остается военно-разведывательное сообщество США, а не «частные пожертвования».

На днях Милберн разразился (https://t.me/stranaua/56513) критикой по отношению к организации поставок вооружений на Украину. Мол, после пересечения украинской границы все уже не так прозрачно. Верно, ведь надзор над поставками должен осуществляться такими специалистами как Милберн (https://t.me/shadow_policy/6266). Show must go on.

Не менее занятна другая американская компания – US Ghost Adventures. Забавно, что ее деятельность в США – аттракционы «домов ужасов» (https://usghostadventures.com/). На Украине же американские отставники во главе с бывшим военнослужащим USMC Лэнсом Заалем (на фото – справа) сформировали группировку Ghosts of Liberty (тот случай, когда название говорит само за себя). Группировка занимается сбором вооружений и снабжения для украинской стороны, а также обучает украинские вооруженные подразделения методам повстанческой войны. По крайней мере, так утверждает Зааль.

Что касается БПЛА, то UFF преуспел, в своем роде, параллельном импорте на Украину. Закупленные Фондом дроны распределяются между украинскими вооруженными подразделениями напрямую, минуя украинское правительство и силы безопасности, что несколько диссонирует с обеспокоенностью Милберна насчет отсутствия надзора над логистикой западных вооружений на территории Украины.

Кампании UFF по сбору средств на БПЛА синхронизированы с информационными кампаниями с призывами предоставить украинской стороне все более передовые модели беспилотников, в том числе дронов-камикадзе (https://foreignpolicy.com/2022/04/13/ukraine-drone-warfare-armaments-russia/).

