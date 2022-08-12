Скончался Герман Витке, автор песен, на счету которого хиты для “Варум”, “Варум”, “Агутин” и “Вайкуле

Сегодня утром скончался Герман Витке, известный поэт-песенник. Он работал с одними из лучших в российском шоу-бизнесе – Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум, Львом Лещенко, Филиппом Киркоровым и Леонидом Арбитиным. О трагедии пояснила Ирина Дюкова, бывшая жена певца.

В некрологе Дюкова не назвала причину смерти. Она лишь поблагодарила бывшего супруга за все то прекрасное, что их объединяло.

Друзья, сегодня в 07.05. перестало биться сердце Геры Витке – великого поэта и близкого друга мне, моему бывшему мужу, и большого друга в жизни. Герка, я хочу поблагодарить тебя за любовь всей моей жизни, за Геру Витке, за то, что ты был рядом, за твое творчество и за все. Прости меня! И прости меня… Я дам тебе знать больше. У Германа зазвонил телефон, и я вышла на связь. “Я запишу номер телефона моего сына для тех, кто хочет принять участие”, – написала она в своей социальной сети.

Звезды уже выразили соболезнования семье Германа Юрьевича. В начале сентября ему было 54 года.

“Гера! “Гера!” Бунтарь, который жил полной жизнью! Он был блестящим поэтом-песенником, автором таких песен, как “Ла-лафа”, “Все в твоих руках”, “Босоногий мальчик” и “Посмотри, какое лето”. Было еще много ярких, элегантных, наполненных глубоким смыслом стихов, которые превратились в песни. Светлая память! Илья Зудин поделился этим в своем личном блоге.

По словам певицы, в трагедии также виноваты сердечные проблемы Витке.